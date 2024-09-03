Житель Караганды в суде оспорил решение акимата о предоставлении земельного участка

В Караганде акимат незаконно хотел предоставить земельный участок, но местный житель оспорил решение в суде. Об этом 3 сентября 2024 года рассказали в Верховном суде (ВС) РК, сообщает Zakon.kz.

Из распространенного во вторник релиза следует, что житель Караганды обратился в суд с административным иском к акиму города о признании незаконным его постановления о предоставлении гражданину Д. права частной собственности на земельный участок для строительства индивидуального жилого дома.

По мнению истца, спорный земельный участок предоставлен гражданину Д. с нарушениями земельного законодательства, которые установлены в ходе проверки, проведенной департаментом по управлению земельными ресурсами по его обращению.

"Оспариваемым постановлением нарушены его права и законные интересы, поскольку на данном земельном участке имеются его инженерные коммуникации, а также заграждается выезд из дома на проезжую улицу". Пресс-служба ВС РК

Судом установлено, что при предоставлении спорного земельного участка местным исполнительным органом нарушены требования земельного законодательства.

"Постановлением акимата у Д. изъят в государственную собственность земельный участок, взамен предоставлено право частной собственности на спорный земельный участок площадью 0,1 га для строительства ИЖС. Спорный земельный участок расположен перед земельным участком истца, тем самым загораживает выезд на проезжую улицу. Также на данном участке имеются его коммуникации". Пресс-служба ВС РК

Кроме того, Отдел архитектуры и градостроительства Караганды утвердил истцу архитектурно-планировочное задание на проектирование и строительство индивидуального жилого дома. Согласован эскизный проект, по которому выезд последнему предусмотрен через вышеуказанную улицу.

"Таким образом, оспариваемое постановление не согласуется с последующими действиями административного органа, лишает истца существующего проезда к принадлежащему ему земельному участку и строению. При таких обстоятельствах суд пришел к выводу об обоснованности требований истца о признании оспариваемого постановления акимата Караганды незаконным и подлежащим отмене". Пресс-служба ВС РК

В Верховном суде РК отметили, что решение суда вступило в законную силу.

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