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"Я раскаиваюсь": Муратхан Токмади рассказал, почему хочет выйти на свободу по УДО

Токмади, УДО, апелляция, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 18:03 Фото: Zakon.kz
В Алматинском областном суде 6 сентября продолжился процесс по пересмотру постановления суда города Конаева об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего бизнесмена Муратхана Токмади, сообщает Zakon.kz.

Решение пересматривает апелляционная коллегия. Процесс проходит в открытом режиме под председательством судьи Айбека Абу. Потерпевшую сторону представляет младший брат убитого Еркин Татишев.

Осужденный Муратхан Токмади участвует в процессе в онлайн режиме. Он отбывает срок в Зареченской колонии общего режима за убийство совладельца и топ-менеджера "Банка ТуранАлем" Ержана Татишева.

На заседании выступила адвокат осужденного Елена Жанатова. По ее словам, постановлением суда города Конаева от 26 июля ходатайство осужденного Муратхана Токмади об УДО удовлетворено – на оставшийся срок наказания 2 года 6 месяцев и 6 дней он освобожден условно-досрочно. Постановление вступило в законную силу 10 августа. Но оно было прервано в связи с обжалованием представителями потерпевшей стороны.

"С доводами потерпевших мы абсолютно не согласны. Токмади был осужден к шести годам шести месяцам лишения свободы с отбытием наказания в учреждении максимальной безопасности с 12 июля 2017 года. При этом он содержался в различных учреждениях и отбыл более двух третей срока наказания. Осужденный имеет полное право просить об УДО. При этом дважды суд отказывал ему в удовлетворении об УДО. Основанием было отсутствие более высокой степени поведения. Поэтому в третий раз Токмади подал ходатайство более чем спустя год. После того, как ему была присвоена третья высшая степень", – сказала адвокат.

В ходе процесса Муратхан Токмади ответил на вопрос прокурора, раскаивается ли он в преступлении.

"Я раскаиваюсь, что так сложились обстоятельства. Это задевает мои глубокие чувства. В том, что приговором суда я был признан виновным. Особенно раскаиваюсь перед семьей потерпевшей стороны, за то что они остались без такого человека. Со дня происшествия я на протяжении длительного времени пытался встретиться с семьей покойного, в частности, с матерью. 13 лет я ездил на дни рождения его, Дни смерти. Моя семья была принята матерью Татишева. Мы были семейными друзьями", – сказал Муратхан Токмади.

23 августа потерпевшая сторона аргументировала, почему подала жалобу на постановление суда города Конаев об УДО Муратхана Токмади.

Банкир Ержан Татишев погиб 19 декабря 2004 года на охоте в районе станции Отар. На машине он преследовал хищников по степи. Догнав их, он передал ружье сидевшему рядом Муратхану Токмади. Тогда эксперты сделали заключение, что внедорожник случайно наехал на кочку и ружье самопроизвольно выстрелило. Татишев умер в результате огнестрельного ранения.

В тот же год Муратхан Токмади получил год лишения свободы за непредумышленное убийство Ержана Татишева и почти сразу был освобожден по амнистии.

Однако в 2017 года его вновь взяли под стражу и приговорили к трем годам лишения свободы в учреждении средней безопасности. В этот раз суд признал Токмади виновным в вымогательстве и незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Позже в интервью одному из телеканалов заключенный признался в убийстве Ержана Татишева, заявив, что преступление заказал Мухтар Аблязов. После чего Генпрокуратура провела расследование по открывшимся обстоятельствам давнего убийства. Приговор 2004 года был отменен и уголовное дело было пересмотрено. В итоге в марте 2018 года Муратхана Токмади приговорили к 10,5 годам лишения свободы за убийство Татишева.

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