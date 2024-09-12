"Я своего отца никогда не увижу": сын покойного Ержана Татишева выступил в суде

В Алматинском областном суде 12 сентября 2024 года продолжился апелляционный процесс по пересмотру постановления суда города Конаева об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего бизнесмена Муратхана Токмади, сообщает Zakon.kz.

Процесс проходит в открытом режиме под председательством судьи Айбека Абу. Потерпевшую сторону представляет младший брат убитого Еркин Татишев.

Осужденный Муратхан Токмади участвует в процессе в онлайн-режиме. Он отбывает срок в Зареченской колонии общего режима за убийство совладельца и топ-менеджера Банка ТуранАлем Ержана Татишева.

В ходе судебного заседания выслушано мнение сына Ержана Татишева – Алпамыса.

"Целые 14 лет моя семья добивалась правосудия для моего отца. Это больше, чем Токмади просидел за его убийство. Сегодня он заявляет о своем праве на свободу, хотя отнял у нас отца. Он лишил меня и моих сестер счастливого, безопасного детства. Он испортил моей матери жизнь. Мы до сих пор пытаемся это пережить. И мы живем с этим 20 лет. На прошлом заседании осужденный жаловался, что для него пытки – это то, что он не может видеться со своей семьей. А что тогда с нами? Я своего отца больше никогда не увижу. Вот что значит настоящая пытка". Алпамыс Татишев

Сын Ержана Татишева от имени всей своей семьи попросил суд отказать осужденному Муратхану Токмади в условно-досрочном освобождении.

Муратхан Токмади, в свою очередь, заявил, что "находится в подвешенном состоянии, так как по закону должен был выйти на свободу по УДО 10 августа". По словам осужденного, у него пятеро детей и четверо внуков, с которыми он хочет проводить время.





"Больше двух третьих срока я отсидел. В третий раз подал ходатайство об УДО. Поэтому прошу оставить решение суда без изменения", – сказал он.

Банкир Ержан Татишев погиб 19 декабря 2004 года на охоте в районе станции Отар. На машине он преследовал хищников по степи. Догнав их, он передал ружье сидевшему рядом Муратхану Токмади. Тогда эксперты сделали заключение, что внедорожник случайно наехал на кочку и ружье самопроизвольно выстрелило. Татишев умер в результате огнестрельного ранения.

В тот же год Муратхан Токмади получил год лишения свободы за непредумышленное убийство Ержана Татишева и почти сразу был освобожден по амнистии.

Однако в 2017 года его вновь взяли под стражу и приговорили к трем годам лишения свободы в учреждении средней безопасности. В этот раз суд признал Токмади виновным в вымогательстве и незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Позже в интервью одному из телеканалов заключенный признался в убийстве Ержана Татишева, заявив, что преступление заказал Мухтар Аблязов. После чего Генпрокуратура провела расследование по открывшимся обстоятельствам давнего убийства. Приговор 2004 года был отменен и уголовное дело было пересмотрено. В итоге в марте 2018 года Муратхана Токмади приговорили к 10,5 года лишения свободы за убийство Татишева.

23 августа 2024 года Алматинский областной суд начал рассмотрение жалобы потерпевшей стороны на постановление суда города Конаева об УДО Муратхана Токмади.

6 сентября 2024 года Муратхан Токмади рассказал, почему хочет выйти на свободу и раскаивается ли в преступлении.