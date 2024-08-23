Убийство банкира: апелляционный суд пересматривает обращение об УДО Муратхана Токмади

В Алматинском областном суде проходит судебный процесс по пересмотру постановления суда города Конаев об условно-досрочном освобождении бывшего бизнесмена Муратхана Токмади, сообщает Zakon.kz.

Муратхан Токмади отбывает срок в Зареченской колонии общего режима за убийство совладельца и топ-менеджера "Банка ТуранАлем" Ержана Татишева.

26 июля 2024 года судья города Конаев Максат Амиркулов удовлетворил ходатайство Муратхана Токмади об условно-досрочном освобождении. Он мог бы выйти на свободу 10 августа, однако адвокат потерпевшей стороны подал апелляционную жалобу, ссылаясь на то, что никто из его доверителей не знал о прошедшем слушании. Осужденный пока остается в колонии.

Решение Конаевского горсуда начала пересматривать апелляционная коллегия Алматинского областного суда. Процесс проходит в открытом режиме под председательством судьи Абу Айбека. Потерпевшую сторону представляет младший брат убитого Еркин Татишев.

"От лица всей своей семьи могу отметить, что никогда осужденный ни в чем не раскаивался. Это было, когда он под видом несчастного случая ходил и это случилось тогда, когда его вина была доказана. Он до сих пор не раскаивается. Это видно по его интервью. Совершив такое злостное преступление, он получил мягкий приговор. Никогда даже не подумал о том, что оставил без отца четверых детей. Казахстан потерял яркого представителя банковской системы, звезду казахского бизнеса. Мы хотим, чтобы он просто полностью отсидел свой срок". Еркин Татишев

В ходе процесса поступило ходатайство о подключении и участии Муратхана Токмади. Однако суд, выслушав стороны, отказал в этом.

"Обязательное участие подсудимого было в суде первой инстанции, а в апелляции – это не обязательно, главное, чтобы присутствовали его представители". Судья Абу Айбек

Фото: Zakon.kz

Адвокат Аманжол Мухамедьяров рассказал, что потерпевшие об УДО Токмади узнали из новостей, их никто не уведомлял о процессе. В суде они лично не участвовали, поэтому были лишены возможности выражения своего мнения. Поэтому считают решение суда незаконным и подлежащим отмене.

"Токмади вину не признал, не раскаялся, с потерпевшими не примирился. Он был осужден за совершение особо тяжкое преступление в виде убийства, совершенное в группе лиц, по предварительному сговору, с корыстным побуждением. То есть Токмади совершил убийство человека из корытных побуждений. Потерпевший не простил убийство старшего брата и просит об отмене постановления суда первой инстанции. Также мы подали жалобу на то, что ему незаконно сочли срок содержания под стражей с периода 10 октября 2017 года по 9 января 2018 года, то есть это лишние 4,5 месяца ему брали", – заявил Аманжол Мухамедьяров.

Также потерпевшая сторона отметила, что Муратхан Токмади на протяжении 14 лет препятствовал объективному судебному расследованию, выдавая все произошедшее за несчастный случай. Оказывал влияние на свидетелей и экспертов, которые ложно подтверждали его показания о возможности самопроизвольного выстрела. Из-за чего осужденный долгое время оказывался безнаказанным.

"Вина осужденного в совершении им заказного убийства полностью доказана. Наличие мотива, погашение досрочно огромного долга перед банком, обогащение его аффилированных компаний после 2004 года. Его фактическое нахождение на месте убийства, связь с Аблязовым, экспертизы и показания свидетелей – все доказывают его виновность". Адвокат Олег Чернов

В заседании участвовал бывший директор Федерального бюро расследований США Луи Фри, специально приехавший в Казахстан на громкое дело. В 2017 году он возглавлял группу американских следователей и криминалистов, которые были привлечены к расследованию преступления и доказали, что убийство банкира было умышленным.

Фото: Zakon.kz

Заседание отложено на 6 сентября в 16:00.

Банкир Ержан Татишев погиб 19 декабря 2004 года на охоте в районе станции Отар. На машине он преследовал хищников по степи. Догнав их, он передал ружье сидевшему рядом Муратхану Токмади. Тогда эксперты сделали заключение, что внедорожник случайно наехал на кочку и ружье самопроизвольно выстрелило. Татишев умер в результате огнестрельного ранения.

В тот же год Муратхан Токмади получил год лишения свободы за непредумышленное убийство Ержана Татишева и почти сразу был освобожден по амнистии.

Однако в 2017 года его вновь взяли под стражу и приговорили к трем годам лишения свободы в учреждении средней безопасности. В этот раз суд признал Токмади виновным в вымогательстве и незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Позже в интервью одному из телеканалов заключенный признался в убийстве Ержана Татишева, заявив, что преступление заказал Мухтар Аблязов. После чего Генпрокуратура провела расследование по открывшимся обстоятельствам давнего убийства. Приговор 2004 года был отменен и уголовное дело было пересмотрено. В итоге в марте 2018 года Муратхана Токмади приговорили к 10,5 годам лишения свободы за убийство Татишева.

Информация о том, что Токмади, приговоренный в 2018 году к длительному тюремному сроку по обвинению в совершении заказного убийства банкира Татишева, может выйти на свободу досрочно, возмутила родных убитого.