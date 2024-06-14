Какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие дни
Астана
15 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +27+29°.
16 июня: переменная облачность, днем – дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°, днем +29+31°.
17 июня: переменная облачность, дождь, днем временами сильный дождь. Гроза, град. Ветер северо-западный 9-14, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°, днем +28+30°.
Алматы
15 июня: переменная облачность, днем – кратковременный дождь, гроза. Ветер северо- восточный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°, днем +26+28°.
16 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°, днем +30+32°.
17 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +30+32°.
Шымкент
15 июня: небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°, днем +32+34°.
16 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +34+36°.
17 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +35+37°.
Ранее сообщалось, что в семи регионах Казахстана ожидается атмосферная засуха.