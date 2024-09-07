Два новых национальных рекорда установили спасатели Казахстана на ЧМ в Китае
Фото: пресс-служба МЧС РК
7 сентября состоялся первый этап X чемпионата мира в Китае среди женщин и мужчин по пожарно-спасательному спорту, в ходе которого казахстанские спасатели установили два новых национальных рекорда, сообщает Zakon.kz.
В ходе предварительных забегов первой попытки спортсменка женской национальной сборной Казахстана Алла Серикханова установила национальный рекорд с результатом 6,92 сек.
Фото: пресс-служба МЧС РК
"В командном зачете женская национальная сборная заняла третье место. Впереди еще три дня соревнований", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.
Кроме того, в ходе предварительных забегов второй попытки спортсмен мужской национальной сборной Казахстана Бауыржан Текенов установил национальный рекорд с результатом 13,3 сек.
Фото: пресс-служба МЧС РК
В командном зачете мужская национальная сборная Республики Казахстан заняла четыертое место, проиграв хозяевам чемпионата Китаю бронзу с разницей 0,9 сек.
Ранее сообщалось, что двое казахстанских борцов будут биться за "бронзу" на ЧМ U20 в Испании.
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