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Два новых национальных рекорда установили спасатели Казахстана на ЧМ в Китае

национальные рекорды установили двое спасателей Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2024 21:35 Фото: пресс-служба МЧС РК
7 сентября состоялся первый этап X чемпионата мира в Китае среди женщин и мужчин по пожарно-спасательному спорту, в ходе которого казахстанские спасатели установили два новых национальных рекорда, сообщает Zakon.kz.

В ходе предварительных забегов первой попытки спортсменка женской национальной сборной Казахстана Алла Серикханова установила национальный рекорд с результатом 6,92 сек.

соревнования спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2024 21:35

Фото: пресс-служба МЧС РК

"В командном зачете женская национальная сборная заняла третье место. Впереди еще три дня соревнований", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.

Кроме того, в ходе предварительных забегов второй попытки спортсмен мужской национальной сборной Казахстана Бауыржан Текенов установил национальный рекорд с результатом 13,3 сек.

соревнования спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2024 21:35

Фото: пресс-служба МЧС РК

В командном зачете мужская национальная сборная Республики Казахстан заняла четыертое место, проиграв хозяевам чемпионата Китаю бронзу с разницей 0,9 сек.

Ранее сообщалось, что двое казахстанских борцов будут биться за "бронзу" на ЧМ U20 в Испании.

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