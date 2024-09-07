Два новых национальных рекорда установили спасатели Казахстана на ЧМ в Китае

Фото: пресс-служба МЧС РК

7 сентября состоялся первый этап X чемпионата мира в Китае среди женщин и мужчин по пожарно-спасательному спорту, в ходе которого казахстанские спасатели установили два новых национальных рекорда, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: