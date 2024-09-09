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Жителей двух городов предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха

Усть-Каменогорск, Риддер, загрязнение воздуха, НМУ, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 15:02 Фото: рixabay
Жителей двух городов на востоке страны предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха, сообщает Zakon.kz.

Так, ДЧС Восточно-Казахстанской области 9 сентября распространил следующую информацию:

"С 20:00 сентября до 20:00 10 сентября по городам Усть-Каменогорск и Риддер в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени".

В свою очередь, в "Казгидромете" сообщили, что в Усть-Каменогорске 10 сентября 2024 года метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается высокий уровень загрязнения воздуха.

Что касается погоды в городе, то с 20:00 9 сентября до 20:00 10 сентября в Усть-Каменогорске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью 4-6°С, днем 19-21°С тепла.

Относительно города Риддера у синоптиков аналогичное предупреждение: НМУ второй степени. Погода там с 20:00 9 сентября до 20:00 10 сентября будет следующая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью 2-4°С, днем 17-19°С тепла.

НМУ (неблагоприятные метеорологические условия) представляют собой краткосрочное сочетание метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

При НМУ второй степени значение параметра "Р" соответствует очень высокой степени, ожидается превышение концентрации одного или нескольких веществ выше 3 ПДК. Параметр "Р" является обобщенным показателем загрязнения воздуха по городу в целом.

2 августа 2024 года в Бюро национальной статистики назвали самые загрязненные регионы Казахстана.

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