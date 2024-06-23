Жителей двух городов предупредили о повышенном загрязнении воздуха

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

В воскресенье, 23 июня, синоптики предупреждают о высоком содержании вредных примесей в двух городах Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

По данным специалистов, 23 июня неблагоприятные метеорологические условия ожидают жителей и гостей Алматы, ночью – Петропавловска. Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;

детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах. 23 июня в 16 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение. По стране ожидаются палящая жара, шквал и град. Читайте также Президент поздравил стражей порядка с Днем полиции Токаев поздравил госслужащих с праздником

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