Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Игроки сборной Казахстана по теннису побывали на Всемирных играх кочевников

Игроки сборной Казахстана по теннису побывали на Всемирных Играх кочевников, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 18:18 Фото: ktf.kz
Сборная Казахстана в полном составе уже прибыла в Астану, где 14-15 сентября сыграет в первой мировой группе Кубка Дэвиса против команды Дании.

Накануне команда во главе с капитаном Юрием Щукиным побывала на V Всемирных играх кочевников. Теннисисты посетили этноаул "Көшпенділер Әлемі", расположенный у ипподрома "Казанат". Ребята посмотрели музей кочевых цивилизаций под открытым небом, поболели за спортсменов и отведали национальную кухню.

Игроки сборной Казахстана по теннису побывали на Всемирных Играх кочевников, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 18:18

Фото: ktf.kz

Грациозные беркуты, сидящие на руке хозяина, привлекли особое внимание Александра Недовесова, Александра Шевченко, Дениса Евсеева, Тимофея Скатова и Бейбита Жукаева, которые сфотографировались с птицей на память.

Игроки сборной Казахстана по теннису побывали на Всемирных Играх кочевников, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 18:18

Фото: ktf.kz

"Я впервые на таком мероприятии, и знаете, мне очень понравилось! Организация, атмосфера, выступления спортсменов – все на высоком уровне. Казахская земля по праву считается "колыбелью" кочевой культуры – Казахстан всячески способствует ее возрождению и сохранению", – отметил первая ракетка Казахстана в парном разряде Александр Недовесов.
Игроки сборной Казахстана по теннису побывали на Всемирных Играх кочевников, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 18:18

Фото: ktf.kz

Напомним, что матч Казахстан – Дания пройдет на закрытом хардовом корте Beeline Arena в Астане. Отборочные матчи Кубка Дэвиса будут состоять из четырех одиночных и одной парной встреч и пройдут в трехсетовом формате. Победитель противостояния пробьется в квалификацию командного чемпионата мира, которая пройдет в феврале 2025 года.

Партнерский материал. 

Читайте также

Заместитель председателя Правления НПП &quot;Атамекен&quot;
"Убедить инвесторов в том, что страна серьезно относится к борьбе с коррупцией": эксперт о возврате активов
Усть-Каменогорск, Риддер, загрязнение воздуха, НМУ
Жителей двух городов предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха
Казахстанские пиротехники стали лучшими на фестивале в России
Казахстанские пиротехники стали лучшими на фестивале в России
Айсулу Омарова
Казахстан 2024 год Теннис
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
артистка
Анна Семенович опубликовала новое фото с женатым возлюбленным
Дожди с переходом в снег ожидаются в Казахстане
Дожди с переходом в снег ожидаются в Казахстане
тенге в руке
Сколько нужно иметь денег на депозите и как безбедно жить на проценты
Авербух и Арзамасова скромно отметили знаменательную дату
Авербух и Арзамасова скромно отметили знаменательную дату
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: