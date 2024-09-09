Игроки сборной Казахстана по теннису побывали на Всемирных играх кочевников

Сборная Казахстана в полном составе уже прибыла в Астану, где 14-15 сентября сыграет в первой мировой группе Кубка Дэвиса против команды Дании.

Накануне команда во главе с капитаном Юрием Щукиным побывала на V Всемирных играх кочевников. Теннисисты посетили этноаул "Көшпенділер Әлемі", расположенный у ипподрома "Казанат". Ребята посмотрели музей кочевых цивилизаций под открытым небом, поболели за спортсменов и отведали национальную кухню.

Фото: ktf.kz

Грациозные беркуты, сидящие на руке хозяина, привлекли особое внимание Александра Недовесова, Александра Шевченко, Дениса Евсеева, Тимофея Скатова и Бейбита Жукаева, которые сфотографировались с птицей на память.

Фото: ktf.kz

"Я впервые на таком мероприятии, и знаете, мне очень понравилось! Организация, атмосфера, выступления спортсменов – все на высоком уровне. Казахская земля по праву считается "колыбелью" кочевой культуры – Казахстан всячески способствует ее возрождению и сохранению", – отметил первая ракетка Казахстана в парном разряде Александр Недовесов.

Фото: ktf.kz

Напомним, что матч Казахстан – Дания пройдет на закрытом хардовом корте Beeline Arena в Астане. Отборочные матчи Кубка Дэвиса будут состоять из четырех одиночных и одной парной встреч и пройдут в трехсетовом формате. Победитель противостояния пробьется в квалификацию командного чемпионата мира, которая пройдет в феврале 2025 года.

Партнерский материал.