Игроки сборной Казахстана по теннису побывали на Всемирных играх кочевников
Команда во главе с капитаном Юрием Щукиным посетила этноаул "Көшпенділер Әлемі", расположенный у ипподрома "Казанат". Они посмотрели музей кочевых цивилизаций под открытым небом, поболели за спортсменов и отведали национальную кухню.
Фото: ФТК
Грациозные беркуты, сидящие на руке хозяина, привлекли особое внимание Александра Недовесова, Александра Шевченко, Дениса Евсеева, Тимофея Скатова и Бейбита Жукаева, которые сфотографировались с птицей на память.
Фото: ФТК
"Я впервые на таком мероприятии, и знаете, мне очень понравилось! Организация, атмосфера, выступления спортсменов – все на высоком уровне. Казахская земля по праву считается "колыбелью" кочевой культуры – Казахстан всячески способствует ее возрождению и сохранению", – отметил Александр Недовесов, первая ракетка Казахстана в парном разряде.
Фото: ФТК
Противостояние Казахстан – Дания пройдет на закрытом хардовом корте Beeline Arena в Астане. Отборочные матчи Кубка Дэвиса будут состоять из четырех одиночных и одной парной встреч и пройдут в трехсетовом формате. Победитель противостояния пробьется в квалификацию командного чемпионата мира, которая пройдет в феврале 2025 года.
Ранее был объявлен состав сборной Казахстана против Дании в Кубке Дэвиса.