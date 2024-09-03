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Официально: объявлен состав сборной Казахстана против Дании в Кубке Дэвиса

объявлен состав сборной Казахстана против Дании в Кубке Дэвиса Фото: ФТК
Мужская сборная Казахстана по теннису 14-15 сентября проведет встречу против команды Дании в рамках первой Мировой группы Кубка Дэвиса. Стал известен состав нашей дружины, сообщает Zakon.kz.

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Тренерский штаб во главе с Юрием Щукиным выбрал следующих игроков: Александр Бублик, Александр Шевченко, Бейбит Жукаев, Тимофей Скатов и Александр Недовесов.

Капитан датчан Фредрик Нильсен заявил следующих игроков: Аугуст Хольмгрен, Йоханнес Ингилдсен, Эльмер Меллер, Филипп Херт и Кристиан Сигсгаард. В составе сборной Дании нет Хольгера Руне, который занимает 15-е место в мировом рейтинге.

Игры пройдут на закрытом хардовом корте Beeline Arena в Астане. Отборочные матчи Кубка Дэвиса будут состоять из четырех одиночных и одной парной встреч и пройдут в трехсетовом формате. Победитель противостояния пробьется в квалификацию командного чемпионата мира, которая пройдет в феврале 2025 года.

Ранее второй номер мирового рейтинга Новак Джокович вошел в состав сборной Сербии на матч Кубка Дэвиса с Грецией. 

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