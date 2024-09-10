Игроки сборной Казахстана по теннису провели мастер-классы для детей и журналистов

Национальная команда Казахстана продолжает готовиться к предстоящей игре против Дании в рамках первой мировой группы Кубка Дэвиса.

По сложившейся традиции Федерация тенниса Казахстана организовала мастер-класс для детей. В мероприятии приняли участие более 100 детей со всех уголков Казахстана.

Фото: ФТК

Фото: ФТК

Каждый маленький теннисист имел возможность лично позаниматься с любимым игроком национальной сборной, задать вопросы по технике игры. После тренировки теннисисты провели автограф и фотосессии, дали свои напутствия и наставления юным теннисистам. Подобные мастер-классы имеют большой успех среди детей. Благодаря таким мероприятиям уровень вовлеченности казахстанцев в теннис становится выше.

Фото: ФТК

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Еще один мастер-класс был для представителей СМИ. Его провел игрок сборной Казахстана Бейбит Жукаев. Сначала он провел небольшую разминку, а затем сыграл с каждым журналистом или блогером. Участники мастер-класса впервые имели возможность поиграть с восходящей звездой казахстанского тенниса.

Фото: ФТК

Журналистка ИА Baigenews Зарина Козова призналась, что впервые взяла в руки ракетку:

"Было сложно, что корт большой, полет мяча быстрый, направление отскока разное, и я постоянно не успевала. Когда сама оказываешься на корте с ракеткой и мячом, то по-настоящему осознаешь, что теннис – это адский труд. Вообще были смешанные ожидания от тренировки, но всё прошло очень круто. Спасибо организаторам!"

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