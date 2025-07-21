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Общество

Свыше 300 млн тенге уйдет на реконструкцию аэропорта в Аркалыке

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 04:40 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
21 июля стали известны подробности строительства нового аэровокзального комплекса в Аркалыке, сообщает Zakon.kz.

В городе завершают демонтаж старого здания аэропорта. По поручению президента, на его месте построят новый аэровокзальный комплекс. По словам городских чиновников, реконструкция аэропорта повысит инвестиционную привлекательность региона, а также решит вопрос логистики для местных жителей и гостей города. Из Аркалыка планируют выполнять рейсы в несколько направлений, передает "24kz".

"Планируются рейсы "Астана – Аркалык", "Аркалык – Костанай" и "Аркалык – Алматы". Обсуждается возможность субсидирования рейса "Костанай – Аркалык" из областного бюджета. Также вопрос субсидирования маршрутов "Аркалык – Астана" и "Аркалык – Алматы" будет вынесен на республиканский уровень", – рассказал о планах аким города Амирхан Асанов.

Аэровокзальный комплекс не эксплуатировался больше 30 лет. За это время прилегающие коммуникации полностью пришли в негодность. Из города сюда прокладывают водопроводные и электрические сети.

"Нам выделено 301,6 млн тенге. Согласно проекту, нам необходимо проложить 6,9 км водопроводных сетей, а также электросеть протяженностью 2,2 км. Данную работу планируем завершить в текущем году – в ближайшие два месяца", – поделился подробностями исполняющий обязанности руководителя отдела строительства, архитектуры и градостроительства города Аркалыка Умиржан Абдибеков.

В этот же день в столичном акимате рассказали, какую помощь окажут предпринимателям, пострадавшим от пожара на крупнейшем рынке Астаны.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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