Оборот оружия, в том числе украденного во время январских беспорядков, пресек КНБ

В июле и августе 2024 года КНБ при координации Генеральной прокуратуры задержал группу людей, причастных к незаконному обороту огнестрельного оружия и боеприпасов в городах Астане и Щучинске, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Комитете нацбезопасности 10 сентября, во время обысков в столице изъяли два автомата Калашникова, украденных при январских беспорядках, и 43 боеприпаса. В Щучинске – семь единиц огнестрельного оружия, четыре пистолета и более 1500 боеприпасов различного калибра.

Фото: КНБ РК

Назначены судебно-баллистические экспертизы, проводятся досудебные расследования.

"Всего с начала текущего года КНБ совместно с органами полиции ликвидированы 13 каналов незаконного оборота оружия, а также два цеха по его кустарному изготовлению. Изъят 41 автомат, 203 ружья, 121 пистолет, 57 гранат, один гранатомет, 44 взрывных устройства и 11 138 патронов различного калибра", – рассказали в КНБ.

Фото: КНБ РК

Мероприятия по борьбе с незаконным оборотом оружия продолжаются.

В июне 2024 года в МВД РК рассказали о задержании членов ОПГ, связанной с активистами январских беспорядков.