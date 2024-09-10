Токаев прибыл в Костанайскую область
Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочей поездкой прибыл в Костанайскую область. Об этом сегодня, 10 сентября 2024 года, стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.
Касым-Жомарта Токаева в аэропорту им. Ахмета Байтурсынова встретил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.
Фото: akorda.kz
"Глава государства посетит ряд промышленных и аграрных предприятий региона, а также ознакомится с деятельностью социальных объектов", – говорится в сообщении.
Ранее Касым-Жомарт Токаев присвоил экс-главе КНБ Сату Токпакбаеву звание "Халық қаһарманы".
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