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Токаев прибыл в Костанайскую область

Токаев прибыл в Костанайскую область с рабочей поездкой, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 11:11 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочей поездкой прибыл в Костанайскую область. Об этом сегодня, 10 сентября 2024 года, стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарта Токаева в аэропорту им. Ахмета Байтурсынова встретил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Токаев прибыл в Костанайскую область, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 11:11

Фото: akorda.kz

"Глава государства посетит ряд промышленных и аграрных предприятий региона, а также ознакомится с деятельностью социальных объектов", – говорится в сообщении.

Ранее Касым-Жомарт Токаев присвоил экс-главе КНБ Сату Токпакбаеву звание "Халық қаһарманы".

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