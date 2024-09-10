Нарколаболаторию собирались оборудовать в Петропавловске

В Северо-Казахстанской области в Петропавловске полицейские пресекли попытку организации нарколаборатории, сообщает Zakon.kz.

В поле зрения сотрудников департамента полиции области попали 36-летний житель Астаны и 46-летний карагандинец. По имеющейся информации, они приезжали в Петропавловск с целью распространения синтетических наркотиков.

Во время служебной командировки североказахстанские оперативники установили местонахождение подозреваемых в арендованном доме в Алматинской области, куда только что были доставлены оборудование и 90 кг прекурсоров, необходимые для организации так называемой нарколаборатории по производству синтетических наркотиков.





Фото: ДП СКО





"По предварительным сведениям, лаборатория должна была произвести около 18 кг наркотических веществ, – сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП СКО подполковник полиции Руслан Сапаров. – Производство наркотиков не допущено, подозреваемые доставлены в Петропавловск и заключены под стражу".

В настоящее время материалы дела переданы в суд по обвинению в незаконном обращении с наркотиками группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, с использованием информационных ресурсов.

Им грозит до 15 лет лишения свободы.