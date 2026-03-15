Граждане подтвердили свою заинтересованность – политолог о референдуме

Известный казахстанский политолог Марат Шибутов прокомментировал прошедший референдум о принятии новой Конституции, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнул эксперт, в Казахстане референдум завершился, голосование продолжается лишь на некоторых участках за рубежом.

"Согласно законодательству, референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняли участие более половины граждан, обладающих правом голоса. В Казахстане таким правом располагают около 12,5 миллиона человек. По данным Центральной избирательной комиссии, участие в голосовании приняло уже свыше 8 млн граждан, имеющих право участия в плебисците. Таким образом, необходимый порог явки был преодолен, и референдум официально признан состоявшимся. Теперь нужно дождаться результатов экзитполов и последующих официальных итогов подсчета голосов. Там мы уже узнаем данные по явке и результаты "за" и "против", – написал Шибутов.

Он напомнил, что проект новой Конституции был подготовлен по инициативе Касым-Жомарта Токаева – изначально речь шла о парламентской реформе, предложенной главой государства в сентябрьском Послании. Однако в ходе обсуждения эта инициатива постепенно приобрела более масштабный характер и трансформировалась в комплексную конституционную реформу и новый документ Основного Закона.

"Как отметил сегодня президент в беседе с журналистами после голосования, работа над обновлением Основного Закона фактически велась значительно дольше. Еще в 2022 году в Конституцию уже вносились изменения, и тогда также рассматривалась возможность принятия нового документа, однако от этого шага решили временно воздержаться. По словам главы государства, идея подготовки новой Конституции окончательно сформировалась примерно два года назад, поскольку, по его убеждению, стране требовался обновленный фундамент политико-правовой системы. В целом, я думаю, руководство страны стремилось избегать чрезмерной спешки в столь чувствительном вопросе. Однако многочисленные предложения по конституционному устройству государства, поступавшие от граждан и экспертного сообщества, показали высокий общественный запрос на институциональные изменения. То есть инициатива проведения реформы совпала с общественными ожиданиями, что и ускорило ее реализацию", – продолжил политолог.

По его словам, о совпадении инициативы с общественными ожиданиями свидетельствует и активность, наблюдавшаяся на протяжении всей информационной и агитационной кампании: граждане активно обсуждали предлагаемые изменения в социальных сетях и на общественных площадках, а сегодня подтвердили свою заинтересованность в судьбе реформы, активно приняв участие в референдуме.

Фактически не было призывов к бойкоту, не было скандалов и нарушений. Даже в Алматы явка была существенно выше, чем в 2024 году и ожидалось по прогнозам, подытожил он.

Ранее заместитель председателя Центральной комиссии референдума Мухтар Ерман на брифинге 15 марта 2026 года озвучил предварительные итоги явки граждан на республиканском референдуме по проекту новой Конституции.