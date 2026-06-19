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Общество

6 тонн огурцов развернули на границе Казахстана с Россией: названа причина

Овощи, супермаркет, маркет, продуктовый, продукты питания, овощной отдел, огурцы, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 10:49 Фото: Zakon.kz
Казахстан вернул крупную партию свежих огурцов в Россию из-за несоблюдения фитосанитарных требований, сообщает Zakon.kz.

Об этом 19 июня 2026 года рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства (МСХ) РК:

"В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля и надзора осуществлен возврат подкарантинной продукции – свежих огурцов – общим объемом 6 тонн в Российскую Федерацию. Основанием для принятия данной меры стало непредоставление подкарантинной продукции для проведения фитосанитарного контроля и надзора в установленном законодательством порядке".

Министерство напоминает, что соблюдение фитосанитарных требований является обязательным условием обеспечения карантинной безопасности страны, предупреждения заноса и распространения карантинных объектов, а также защиты отечественного агропромышленного комплекса.

"В этой связи участникам внешнеэкономической деятельности необходимо неукоснительно соблюдать требования законодательства в области карантина растений и обеспечивать своевременное прохождение установленных контрольных процедур", – подчеркнули в пресс-службе Минсельхоза.

11 июня 2026 года стало известно, что в Казахстан не пустили почти 40 тонн продукции из Китая: что нашли в персиках и моркови.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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