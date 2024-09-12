Викторину под открытым небом организовали для студентов Петропавловска

В Петропавловске прошла викторина среди студентов колледжей "Властелины энергии". На нем проверили знания молодежи об атомной энергетике. Всего интеллектуальном турнире участвовали две команды, сообщает Zakon.kz.

В увлекательной игре под открытым небом приняли участие студенты двух колледжей Петропавловска. По словам организаторов, впервые проводится викторина на такую масштабную тему. До этого организовывали круглые столы.

Фото: пресс-служба акимата СКО

"Наша цель – максимально информировать об атомной электростанции. Поговорим о его пользе и эффективности. Вопросы для викторины касаются работы атомной электростанции. А именно безопасности во время ее эксплуатации, исторических событий, связанных с АЭС. Все вопросы открытого типа, чтобы участники могли размышлять. Есть и тестовые вопросы", – рассказал специалист центра общественного развития и информации СКО Оксана Гончаренко.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Одним из участников конкурса стал Артем Бежик. Он учится на третьем курсе Петропавловского колледжа машиностроения и транспорта им. Б. Ашимова. Его команда под названием "Локомотив" победила.

Фото: пресс-служба акимата СКО

"Сегодняшняя игра была особенной. Об АЭС мы много слышим, но до конца не все знаем. В ходе викторины мы пополнили свои знания. Мне понравилось. Я не могу сказать, что вопросы были сложными, но нужно было долго думать. Организаторы также рассказали о предстоящем референдуме", – сказал Артем Бежик.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Организаторы планируют в ближайшее время провести брейн-ринг на тему АЭС и пригласить на него еще больше участников.