Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Викторину под открытым небом организовали для студентов Петропавловска

викторина, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 20:25 Фото: пресс-служба акимата СКО
В Петропавловске прошла викторина среди студентов колледжей "Властелины энергии". На нем проверили знания молодежи об атомной энергетике. Всего интеллектуальном турнире участвовали две команды, сообщает Zakon.kz.

В увлекательной игре под открытым небом приняли участие студенты двух колледжей Петропавловска. По словам организаторов, впервые проводится викторина на такую масштабную тему. До этого организовывали круглые столы.

викторина, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 20:25

Фото: пресс-служба акимата СКО

"Наша цель – максимально информировать об атомной электростанции. Поговорим о его пользе и эффективности. Вопросы для викторины касаются работы атомной электростанции. А именно безопасности во время ее эксплуатации, исторических событий, связанных с АЭС. Все вопросы открытого типа, чтобы участники могли размышлять. Есть и тестовые вопросы", – рассказал специалист центра общественного развития и информации СКО Оксана Гончаренко.
викторина, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 20:25

Фото: пресс-служба акимата СКО

Одним из участников конкурса стал Артем Бежик. Он учится на третьем курсе Петропавловского колледжа машиностроения и транспорта им. Б. Ашимова. Его команда под названием "Локомотив" победила.

викторина, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 20:25

Фото: пресс-служба акимата СКО

"Сегодняшняя игра была особенной. Об АЭС мы много слышим, но до конца не все знаем. В ходе викторины мы пополнили свои знания. Мне понравилось. Я не могу сказать, что вопросы были сложными, но нужно было долго думать. Организаторы также рассказали о предстоящем референдуме", – сказал Артем Бежик.
викторина, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 20:25

Фото: пресс-служба акимата СКО

Организаторы планируют в ближайшее время провести брейн-ринг на тему АЭС и пригласить на него еще больше участников.

Читайте также

полиция наградила астанчанина за помощь в поимке преступника
Астанчанина наградили за помощь в поимке преступников
Центр оперативного управления департамента полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ
Полицейские Астаны отработали вызов из Великобритании
Апелляционная коллегия вынесла решение об УДО Муратхана Токмади
Муратхану Токмади отменили условно-досрочное освобождение
Елена Беляева
Петропавловск Северо-Казахстанская область 2024 год АЭС Студенты
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Государственная служба, госслужба, госслужащий, государственный аппарат, госаппарат, государственная работа
В Казахстане утвердили нормы времени по переводу документов с русского языка на государственный и обратно
Пробки на трассе Талгар-Алматы
10-балльные пробки на Талгарской трассе: жители пригорода пешком идут на работу в Алматы
Социальные сети, instagram, facebook, whatsapp, vkontakte, twitter, tiktok, инстаграм, фейсбук, вотсап, твиттер, контакт, вконтакте, тикток, телефон, мобильный интернет
Не отвечайте на видеозвонки: к казахстанцам с предупреждением обратились в МВД
Обязательное социальное медицинское страхование, ОСМС, врач, врачи, медицина, система здравоохранения
В Казахстане часть болезней хотят исключить из гарантированного объема бесплатной медпомощи
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: