КНБ заявил о задержании криминального лидера южного региона

В Комитете национальной безопасности (КНБ) 13 сентября 2024 года сообщили о принимаемых мерах по борьбе с организованной преступностью в стране, сообщает Zakon.kz.

Согласно рассылаемому сообщению, в августе на основании материалов КНБ Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Кызылординской области вынесен приговор одному из лидеров криминальной среды региона.

"Он осужден к 12 годам лишения свободы по обвинению в покушении на убийство. Еще один участник расследования по указанному уголовному делу ожидает решения суда". Пресс-служба КНБ

В целом, подчеркнули специалисты, с начала 2024 года в ряде регионов республики пресечена противоправная деятельность 15 преступных групп.

Фото: пресс-служба КНБ РК

Фото: пресс-служба КНБ РК

"Привлечено к уголовной ответственности 60 человек, в том числе представители деструктивных религиозных течений, местного и иностранного криминалитета, а также отбывающие наказание лица". Пресс-служба КНБ

Их подозревают в покушении на убийство, руководстве и участии в преступной группе, разбойных нападениях, вымогательстве, незаконном хранении наркотиков, сбыте оружия, похищении человека, а также организации нелегального игорного бизнеса.

Фото: пресс-служба КНБ РК

Всего изъято более 20 единиц стрелкового и травматического оружия.

"5 участников преступных групп решением судебных органов уже приговорены к различным срокам лишения свободы. По остальным проводятся досудебные расследования и судебные процессы", – заключили в пресс-службе.

Ранее в Генеральной прокуратуре сделали заявление. Оказалось, что из России вернули казахстанца, подозреваемого в разжигании религиозной розни.