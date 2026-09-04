КНБ вышел на след 24 криминальных групп: задержаны более 169 человек

Сегодня, 4 сентября 2026 года, в Комитете национальной безопасности (КНБ) Казахстана предоставили информацию о борьбе с организованной преступностью, сообщает Zakon.kz.

В ней говорится, что комитетом реализуются комплексные меры по противодействию организованной преступности.

"С начала текущего года КНБ совместно с органами полиции и при координации прокуратуры в ряде регионов страны пресечена деятельность участников 24 криминальных групп. По подозрению в вымогательстве, похищении людей, незаконном хранении оружия и совершении других тяжких преступлений задержано более 169 лиц, в том числе лидеры группировок". Пресс-служба КНБ РК

Также сообщается, что выявлены и ликвидированы источники нелегальных доходов, связанные с организацией криминальных схем в приграничье, сферах промышленности и охраны окружающей среды.

По этим фактам, как подчеркнули в КНБ, проводятся досудебные расследования.

"Иная информация в соответствии со ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит". Пресс-служба КНБ РК

Ранее в Комитете национальной безопасности Казахстана предоставили информацию об изъятии оружия и боеприпасов в августе 2026 года.