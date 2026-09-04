КНБ вышел на след 24 криминальных групп: задержаны более 169 человек
Фото: gov.kz
Сегодня, 4 сентября 2026 года, в Комитете национальной безопасности (КНБ) Казахстана предоставили информацию о борьбе с организованной преступностью, сообщает Zakon.kz.
В ней говорится, что комитетом реализуются комплексные меры по противодействию организованной преступности.
"С начала текущего года КНБ совместно с органами полиции и при координации прокуратуры в ряде регионов страны пресечена деятельность участников 24 криминальных групп. По подозрению в вымогательстве, похищении людей, незаконном хранении оружия и совершении других тяжких преступлений задержано более 169 лиц, в том числе лидеры группировок".Пресс-служба КНБ РК
Также сообщается, что выявлены и ликвидированы источники нелегальных доходов, связанные с организацией криминальных схем в приграничье, сферах промышленности и охраны окружающей среды.
По этим фактам, как подчеркнули в КНБ, проводятся досудебные расследования.
"Иная информация в соответствии со ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит".Пресс-служба КНБ РК
Ранее в Комитете национальной безопасности Казахстана предоставили информацию об изъятии оружия и боеприпасов в августе 2026 года.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript