"Казатомпром" инвестирует в подготовку специалистов для урановой отрасли

В Казахстанско-Британском техническом университете (КБТУ) состоялось открытие специализированного учебного кабинета АО "НАК "Казатомпром", сообщает Zakon.kz.

Новое образовательное пространство станет дополнительной площадкой для студентов программы "Урановое дело" и очередным результатом сотрудничества университета и национальной атомной компании в подготовке специалистов для урановой отрасли.

Как известно, образовательная программа "Урановое дело" была впервые запущена в Казахстане на базе КБТУ в 2025 году. Программа разработана совместно со специалистами "Казатомпрома" с учетом актуальных потребностей урановой промышленности.

Первый набор на программу в 2025 году составил более 40 студентов. В 2026 году к обучению приступил уже второй поток – 70 первокурсников. Таким образом, за год число студентов увеличилось примерно на 63%. В "Казатомпроме" отмечают, что такая динамика свидетельствует о растущем интересе молодежи к специальностям, связанным с атомной энергетикой и урановой промышленностью.

Четырехлетняя программа реализуется на английском языке и охватывает ключевые направления отрасли – от геологоразведки урановых месторождений и добычи сырья до технологических процессов производства.

При этом особое внимание уделяется практической составляющей обучения. Для "Казатомпрома" поддержка подготовки будущих специалистов предполагает не только участие в реализации образовательных программ, но и создание необходимых условий для обучения и профессионального становления студентов.

Открытие специализированного кабинета в КБТУ стало одним из таких практических шагов. Кабинет оснащен необходимым оборудованием и образовательной инфраструктурой. Здесь будут проводиться учебные занятия, гостевые лекции и встречи с представителями отрасли. Такое пространство позволит студентам лучше знакомиться со спецификой урановой промышленности, современными технологиями и производственными процессами. Также "Казатомпром" разместил на учебном полигоне промышленную буровую установку и передвижной воздушный компрессор, предоставляя возможность университету организовать практическое обучение студентов непосредственно на оборудовании, применяемом в реальном производстве. Таким образом, студенты смогут изучать буровую технику не только теоретически, но и непосредственно на реальном промышленном оборудовании, знакомясь с конструкцией и технологическими процессами, с которыми им предстоит работать на производстве.

Для Казахстана, который с 2009 года сохраняет статус мирового лидера по добыче природного урана, подготовка квалифицированных кадров имеет особое значение. Развитие отрасли требует специалистов, обладающих современными знаниями, практическими навыками и пониманием высоких стандартов безопасности и эффективности производства.

В компании подчеркивают, что сотрудничество с ведущими вузами страны позволяет укреплять связь между образованием и реальными потребностями промышленности. Взаимодействие с КБТУ предоставляет возможность студентам получать актуальные знания и лучше понимать специфику будущей профессиональной деятельности.

Открытие кабинета "Казатомпрома" в КБТУ стало очередным практическим результатом партнерства, направленного на укрепление связи между образованием и производством. В преддверии начала нового учебного года студентам также вручили имиджевую продукцию "Казатомпрома" – памятные подарки, которые стали приятным знаком внимания.

Создание современной образовательной среды будет способствовать профессиональному становлению молодых специалистов и формированию кадрового потенциала, необходимого для дальнейшего развития урановой отрасли Казахстана.