Пять человек погибли при пожаре в общежитии в Астане: осуждена его владелица

В Астане вынесли приговор по делу о пожаре в общежитии, где погибли пять человек, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 18 сентября в МЧС РК, пожар произошел на первом этаже двухэтажного общежития барачного типа. В результате от отравления окисью углерода скончались трое несовершеннолетних детей и двое взрослых.

"Расследование вели дознаватели ДЧС Астаны при контроле Управления дознания МЧС РК. Согласно установленным данным, комнаты в общежитии сдавались без составления соответствующих договоров аренды и иных документов. Также владелец общежития игнорировала соблюдение требований пожарной безопасности", – сообщили в МЧС.

По результатам рассмотрения уголовного дела подсудимая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 292 УК РК ("Нарушение требований пожарной безопасности"). Ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

12 сентября в Алматы произошел пожар, в результате которого погиб годовалый ребенок.