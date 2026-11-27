В Шымкенте состоялось заседание правления Международного фонда спасения Арала (МФСА) под председательством заместителя премьер-министра Казахстана Каната Бозумбаева. Об этом 27 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе правительства РК, сообщает Zakon.kz.

В заседании приняли участие заместитель премьер-министра Таджикистана Сулаймон Зиёзода, советник президента Узбекистана Шухрат Ганиев, председатель Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана Дурды Генджиев и министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов. Кыргызская сторона участвовала в качестве наблюдателя.

Стороны обсудили итоги заседания Совета глав государств-учредителей МФСА, состоявшегося 22 апреля 2026 года в Астане. По итогам встречи главы государств приняли решение об объявлении 26 марта Международным днем Аральского моря, рек Амударья и Сырдарья.

"В ходе заседания правления МФСА также рассмотрены вопросы о деятельности Исполнительного комитета фонда в период председательства Казахстана в 2024-2026 годах. В указанный период работа велась по 10-ти направлениям. В частности, привлечены грантовые средства партнеров по развитию, включая проект регионального сотрудничества по повышению эффективности использования водных ресурсов (CAWEC) со Всемирным банком на 20 млн долларов, программу REMIT в объеме 145,2 млн долларов и проекты Французского агентства развития на 2 млн евро. Заключено 13 меморандумов и соглашений с международными организациями и финансовыми институтами". Пресс-служба правительства РК

Участники заседания также рассмотрели ход реализации Программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря (ПБАМ-4) и деятельность Рабочей группы по совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА.

"Важным итогом заседания стало решение правления о разработке Плана работ по внедрению автоматизированной системы учета водных ресурсов в бассейне реки Сырдарья. Правление одобрило решение Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (МКВК) о разработке документа и создании рабочей группы из представителей государств бассейна. Сторонам поручено определить национальных координаторов, разработать и согласовать проект Плана для его последующего утверждения МКВК и одобрения правлением МФСА. Исполнительному комитету МФСА поручено проработать с партнерами по развитию вопросы технической и финансовой поддержки мероприятий плана". Пресс-служба правительства РК

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов также проинформировал участников о ходе работы над проектом Рамочной конвенции Центральной Азии по водопользованию и о продвижении инициативы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании Международной организации по воде в структуре ООН, которую планируется обсудить на Конференции ООН по водным ресурсам 8-10 декабря 2026 года в Абу-Даби.

Как отметил в своем выступлении Канат Бозумбаев, сегодняшнее заседание завершает председательство Республики Казахстан в МФСА в 2024-2026 годах. Он заявил, что с 1 января 2027 года председательство в фонде переходит к Республике Узбекистан.

"Центральным событием этого периода стало заседание Совета глав государств-учредителей МФСА в Астане. По его итогам подписаны Астанинское заявление и решения глав государств, в том числе об объявлении 26 марта Международным днем Аральского моря, рек Амударья и Сырдарья. За это время исполком фонда совместно с партнерами по развитию запустил ряд региональных инициатив. Хотел бы поблагодарить членов правления, исполнительный комитет, Межгосударственную координационную водохозяйственную комиссию и Межгосударственную комиссию по устойчивому развитию за совместную работу", – подчеркнул Канат Бозумбаев.

10 ноября 2026 года стало известно, что Казахстан представил новый проект по восстановлению Северного Арала на климатической конференции ООН.