В Алматы перекроют улицу
Фото: Zakon.kz
В городской администрации сообщили Zakon.kz, что в связи с ремонтом будет перекрыта улица Ондасынова.
Как пояснили в акимате, временные ограничения движения вводятся лишь на один день.
"С 9:00 до 21:00 21 сентября автомобильное движение будет перекрыто на участке от проспекта Достык до улицы МТФ. Проезд обеспечат через территорию ЖК "Европолис".Акимат Алматы
Фото: акимат Алматы
Отмечается, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.
"При этом, на период ремонтных работ будет изменена схема движения маршрута №107, путем разделения на две части. От конечного остановочного пункта "ул. Абдуллиных" до места перекрытия будет курсировать два автобуса, от места перекрытия до конечного остановочного пункта "мкр. Кольсай" – два автобуса". Акимат Алматы
Ранее стало известно, что в южной столице на месяц частично перекроют улицу.
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