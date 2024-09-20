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В Алматы перекроют улицу

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, асфальт, ремонт дорог, асфальтобетонные работы, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 19:11 Фото: Zakon.kz
В городской администрации сообщили Zakon.kz, что в связи с ремонтом будет перекрыта улица Ондасынова.

Как пояснили в акимате, временные ограничения движения вводятся лишь на один день.

"С 9:00 до 21:00 21 сентября автомобильное движение будет перекрыто на участке от проспекта Достык до улицы МТФ. Проезд обеспечат через территорию ЖК "Европолис".Акимат Алматы
из-за ремонтных работ в Алматы перекроют улицу, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 19:11

Фото: акимат Алматы

Отмечается, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

"При этом, на период ремонтных работ будет изменена схема движения маршрута №107, путем разделения на две части. От конечного остановочного пункта "ул. Абдуллиных" до места перекрытия будет курсировать два автобуса, от места перекрытия до конечного остановочного пункта "мкр. Кольсай" – два автобуса". Акимат Алматы

Ранее стало известно, что в южной столице на месяц частично перекроют улицу.

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