В Астане перекроют одну из ключевых улиц на правом берегу

В Астане с 1 по 5 июля будет частично перекрыто движение на улице Ш. Калдаякова в связи с проведением среднего ремонта, сообщает Zakon.kz.

По информации управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, ремонтные работы будут проводиться на участке от улицы Ж. Нажимеденова до моста Аркар. В указанный период движение автотранспорта на данном отрезке будет организовано поэтапно – по одной из сторон в обоих направлениях.

Кроме того, будет частично ограничено движение на перекрестке улиц Ш. Калдаякова и Ж. Нажимеденова.

В управлении призвали водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в схеме движения. Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

В Астане продолжаются дорожные работы. Из-за ремонтов регулярно меняются схемы движения общественного транспорта. В этот раз, по информации ТОО "City Transportation Systems", в столице временные изменения внесены в 20 маршрутов.

