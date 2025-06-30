#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
520.39
609.58
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
520.39
609.58
6.63
Общество

В Астане перекроют одну из ключевых улиц на правом берегу

Ремонт тепловых сетей, ремонт теплосетей, ремонт системы водоснабжения, теплосеть, ремонтные работы, трубы для теплосетей, прокладка тепловых сетей, прокладка тепловых сетей, прокладка труб, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 18:40 Фото: Zakon.kz
В Астане с 1 по 5 июля будет частично перекрыто движение на улице Ш. Калдаякова в связи с проведением среднего ремонта, сообщает Zakon.kz.

По информации управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, ремонтные работы будут проводиться на участке от улицы Ж. Нажимеденова до моста Аркар. В указанный период движение автотранспорта на данном отрезке будет организовано поэтапно – по одной из сторон в обоих направлениях.

Кроме того, будет частично ограничено движение на перекрестке улиц Ш. Калдаякова и Ж. Нажимеденова.

В управлении призвали водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в схеме движения. Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

В Астане продолжаются дорожные работы. Из-за ремонтов регулярно меняются схемы движения общественного транспорта. В этот раз, по информации ТОО "City Transportation Systems", в столице временные изменения внесены в 20 маршрутов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Чиновника, отвечающего за автодороги в СКО, уличили в получении 9,5 млн тенге взятки
Общество
19:31, Сегодня
Чиновника, отвечающего за автодороги в СКО, уличили в получении 9,5 млн тенге взятки
В Туркестане полицейский героически спас мужчину, пытавшегося спрыгнуть с моста
Общество
19:14, Сегодня
В Туркестане полицейский героически спас мужчину, пытавшегося спрыгнуть с моста
Антикор прокомментировал назначение осужденного вице-министра Мусайбекова
Общество
18:59, Сегодня
Антикор прокомментировал назначение осужденного вице-министра Мусайбекова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: