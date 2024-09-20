Жаркие выходные, дожди и дальнейшее похолодание: погода в Алматы на неделю

Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на семь дней. Согласно данным РГП "Казгидромет", в выходные в южной столице будет стоять по летнему жаркая погода. Но в течение недели начнутся осадки и температура воздуха начнет снижаться.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в период 21-27 сентября 2024 года после жарких выходных в городе ожидаются дожди и похолодание к концу следующей недели сразу на 10 градусов.

21 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +25+27°С.

22 сентября: переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +25+27°С.

23 сентября: переменная облачность, ночью и утром – дождь. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +23+25°С.

24 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +23+25°С.

25 сентября: переменная облачность, в конце дня – дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +22+24°С.

26 сентября: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +15+17°С.

27 сентября: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +13+15°С.

Ранее синоптики предупредили казахстанцев о похолодании на большей территории страны. В какие-то регионы придут заморозки.