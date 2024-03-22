Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в субботу
В Астане ночью и утром ожидается туман.
Ночью и утром на юге, востоке Акмолинской области ожидается туман.
На востоке Улытауской области ночью и утром ожидается туман.
На востоке, юге Карагандинской области ожидается туман.
На юге, севере, востоке Атырауской области ожидается туман. В Атырау ночью и утром ожидается туман.
На севере, юге, в центре Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на западе, юге области 15-20 м/с.
В центре, на севере Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде –туман.
Ночью на юге Абайской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на востоке, юге области – туман.
Ночью на юге Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на востоке, юге области – туман.
Ночью и утром на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются осадки, в горах – сильные осадки (преимущественно дождь), туман. В Шымкенте в первой половине ночи ожидаются осадки (преимущественно дождь), туман. В Туркестане ночью ожидаются осадки (преимущественно дождь), туман.
Ночью и утром на юге, в горных районах Жетысуской области временами ожидается туман. Ветер восточный, на северо-востоке, юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с.
На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.
На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе ночью и утром ожидается туман.
Ранее сообщалось, что 22 марта и в ближайшую неделю в горных районах хребта Иле-Алатау будет наблюдаться очень высокая степень лавинной опасности.