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Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в субботу

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 17:02 Фото: pixabay
В Астане и 12 областях страны на 23 марта объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на юге, востоке Акмолинской области ожидается туман.

На востоке Улытауской области ночью и утром ожидается туман.

На востоке, юге Карагандинской области ожидается туман.

На юге, севере, востоке Атырауской области ожидается туман. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

На севере, юге, в центре Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на западе, юге области 15-20 м/с.

В центре, на севере Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде –туман.

Ночью на юге Абайской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на востоке, юге области – туман.

Ночью на юге Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на востоке, юге области – туман.

Ночью и утром на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются осадки, в горах – сильные осадки (преимущественно дождь), туман. В Шымкенте в первой половине ночи ожидаются осадки (преимущественно дождь), туман. В Туркестане ночью ожидаются осадки (преимущественно дождь), туман.

Ночью и утром на юге, в горных районах Жетысуской области временами ожидается туман. Ветер восточный, на северо-востоке, юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе ночью и утром ожидается туман.

Ранее сообщалось, что 22 марта и в ближайшую неделю в горных районах хребта Иле-Алатау будет наблюдаться очень высокая степень лавинной опасности.

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Елена Беляева
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