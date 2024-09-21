"День кибергероя": каждый нуждающийся казахстанец может получить протез бесплатно

Разработчик протезов «Моторика» и "Республиканский протезно-ортопедический центр" провели "День кибергероя" в Алматы. На мероприятии показали высокотехнологичные разработки и рассказали о последних достижениях в области протезирования, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский Республиканский протезно-ортопедический центр – производитель протезов верхних и нижних конечностей и ортопедических изделий с использованием собственных разработок и комплектующих от ведущих мировых компаний. Сейчас в команде работают 230 человек: техников-протезистов, врачей-реабилитологов, менеджеров и специалистов с экспертизой и зарубежной квалификацией.

Фото: Zakon.kz

Разработчики из России производят функциональные протезы рук для взрослых и детей от двух лет, а также создают экосистему реабилитации. Так, с 2016 года и по сей день компания изготовила более 8000 протезов. Заказы поступили из России, Франции, Индии и Юго-Восточной Азии, теперь возможность сделать протез есть и у казахстанцев.

Стоит отметить, что "Моторика" – единственная компания в мире, которая занимается изготовлением функциональных протезов для детей от двух лет. Ребенок может выбрать цвет, материал и даже нанести на протез по желанию любого героя из любимого мультфильма.

Фото: Zakon.kz

Не так давно российская компания заключила соглашение с казахстанским протезно-ортопедический центром. Главная их цель – обеспечить казахстанцев бесплатными и современными протезами в рамках госпрограммы.

Фото: Zakon.kz

При их изготовлении специалисты применяют графеновый силикон, который используют для работы сенсорных экранов, а над оформлением протезов работает дизайн-студия.

"Я не ощущаю протез, как какое-то инородное тело. К нему я привык буквально через две недели. Я был очень сильно удивлен, когда я с помощью этого устройства смог взять одной рукой большой кочан капусты. Моя "рука" спокойно выдерживает такие серьезные нагрузки. Я могу спокойно нести тяжелые сумки с продуктами из магазина или что-то сделать по дому. Движения протеза можно контролировать и программировать через специальное приложение на смартфоне. Заряда батарейки хватает на три дня", – рассказал пилот-испытатель протезов Максим Емец.

Максим отметил, что технология разработана очень серьезно и тонко. Благодаря этому человек может не только выполнять простые действия, но и заниматься своим любимым хобби. К примеру, для него это игра на гитаре.

"Я играю на гитаре с детства. После травмы пришлось учиться играть заново. Конечно, справляться с гитарой со здоровыми руками легче, но и с протезом вполне возможно. Лично у меня вроде неплохо получается", – поделился Максим Емец.

Специалисты отмечают, что протезы особенно необходимы в детском и подростковом возрасте. Отсутствие той или иной конечности может вызвать искривление позвоночника и смещение внутренних органов. Бионика же дает баланс по массе и по активности, блокируя развитие серьезных заболеваний.

"Мне сейчас 15 лет, свою травму я получила в 14. В протезе огромные плюсы. С помощью него я могу выполнять работу по дому, к примеру, пропылесосить, а также спокойно и уверенно могу заниматься спортом. Для меня совсем не проблема выполнять упражнения со штангой. И еще один большой плюс – я чувствую себя особенной! Не такой, как все. Даже одноклассники называют меня "кибер-Ева" или "робо-Ева", – рассказала Ева Бедырева.

Фото: Zakon.kz

Представители компании отметили важную деталь, что когда срок службы протеза истекает, его меняют так же бесплатно. Детям из-за быстрого роста нужно обновлять каждый год, а взрослым раз в три.

Фото: Zakon.kz

Казахстанцы могут получить протезы "Моторики" через отделения АО "Республиканский протезно-ортопедический центр" в городах Алматы, Семей, Петропавловск, Караганда, Астана, Кызылорда, Костанай, Тараз, Талдыкорган и Актобе.