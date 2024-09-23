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В Астане до конца года откроют еще девять школ

В Астане до конца года откроют еще 9 школ, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 18:15 Фото: акимат Астаны
Аким Астаны Женис Касымбек сообщил, что до конца года в городе откроют еще девять новых школ, сообщает Zakon.kz.

"До конца текущего года планируем открыть еще девять школ. Восемь из них это школы, построенные в рамках нацпроекта главы государства "Комфортная школа", еще одна школа – частная. Данные девять школ позволят создать еще более 30 тыс. ученических мест в две смены", – написал он на своей странице в Instagram.

К примеру, в районе Есиль будет расположено четыре школы, в районе Нура – три школы, в районе Алматы – две школы. Во время объезда ознакомился с ходом строительства ряда учебных заведений. Данные школы позволят решить вопросы трехсменного обучения в четырех школах, переуплотненного режима обучения – в трех школах.

По словам акима, в начале учебного года открыли 15 новых школ. Благодаря новым школам решены вопросы в пяти школах, где обучение велось в три смены, и в четырех школах с переуплотненным режимом обучения.

"Также готовим задел на следующие годы. В 2025 году планируем построить и сдать в эксплуатацию еще более 20 школ", – написал аким столицы.

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