Не поделили дорогу и устроили драку: суд вынес решение по делу жителей Астаны

Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям Астаны 10 марта 2025 года рассмотрено два дела в отношении Т. и А. по факту совершения мелкого хулиганства, сообщает Zakon.kz.

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, где водители устроили драку.

По обстоятельствам дела следует, что граждане Т. и А., находясь на проезжей части дороги, осознавая, что находятся в общественном месте, устроили драку, нарушив общественный порядок и спокойствие физических лиц, совершили мелкое хулиганство.

"В ходе судебного заседания пояснили, что в тот день, при управлении транспортным средством, не смогли поделить дорогу, в связи с чем остановились на проезжей части, где между ними произошел конфликт, который перерос в драку. Вину в совершении правонарушения признали в полном объеме, в содеянном раскаялись". Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны

Санкция ч. 1 ст. 434 ("Мелкое хулиганство") КоАП РК предусматривает штраф в размере 20 МРП либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

"Постановлениями суда правонарушители Т. и А. признаны виновными в совершении мелкого хулиганства и подвергнуты административному взысканию в виде адмареста сроком на 10 суток (каждый). Судом мера взыскания назначена с учетом степени и характера совершенного деяния, отрицательно влияющего на общественность и направленного на проявление неуважения к обществу, выразившегося в неподобающем поведении". Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны

Постановления не вступили в законную силу.

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