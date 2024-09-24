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Законодательство РК

В Испании поймали россиянина, разыскиваемого 8 лет за разбой в Астане

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 09:08 Фото: pexels
В Испании задержали иностранца, подозреваемого в совершении разбоя в Астане несколько лет назад, сообщает Zakon.kz.

Об этом 24 сентября рассказали в МВД РК.

"В городе Аликанте по запросу Национального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан гражданин России, объявленный в международный розыск за совершение разбоя на территории столицы", – сказано в сообщении.

Его подозревают в том, что в 2016 году в составе группы лиц он незаконно проник в дом, где с применением насилия завладел имуществом на общую сумму свыше 4 млн тенге.

Сейчас задержанный содержится под стражей до решения вопроса об экстрадиции в Казахстан.

23 сентября полицейские Астаны сообщили об экстрадиции из Москвы казахстанца, подозреваемого в мошенничестве в отношении предпринимателя.

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