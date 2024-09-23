Из Москвы в Астану экстрадировали подозреваемого в мошенничестве на 16 млн тенге
Фото: ДП Астаны
Полицейские Астаны при взаимодействии с коллегами из России задержали находящегося в международном розыске казахстанца, подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы ДП Астаны, с июня 2024 года 28-летний житель столицы скрывался в Москве.
"При согласовании с сотрудниками прокуратуры города Астаны и прокуратуры города Москвы фигурант в упрощенном порядке был возвращен на территорию Казахстана и водворен в следственный изолятор", – сообщили в полиции.
Там уточнили, мужчину подозревают в том, что с ноября по декабрь 2023 года он совершил мошенничество в отношении столичного предпринимателя. Обещая ему оплатить налоги ИП, он получил доступ к мобильному банкингу потерпевшего. Затем в течение месяца перевел деньги в размере более 16 млн тенге на свой банковский счет.
В настоящее время устанавливается его причастность к аналогичным преступлениям на территории столицы.
Сегодня, 23 сентября, в пресс-службе Генеральной прокуратуры сообщили, что из Новосибирска в Казахстан экстрадировали подозреваемого в интиме с несовершеннолетней.
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