"Гамарджоба, или Сәлем от вандалов": журналист раскритиковал поведение казахстанки в Грузии

Астанчанин Елтай Давленов рассказал Zakon.kz о теплом отношении грузин к казахстанцам и о том, как, несмотря на все усилия по выстраиванию положительного имиджа нашей страны, некоторые сограждане могут свести результат к минимальному одним необдуманным поступком.

Елтай Давленов побывал в солнечной Грузии минувшим летом, большую часть отпуска провел в Батуми. Говорит, казахстанских туристов там "не просто много, а очень много". Из-за этого иногда у гостя даже возникало ощущение, будто он и не покидал родного дома.

"Грузины – невероятно радушный народ. Узнав, что я из Казахстана, расплывались в улыбке и без умолку рассказывали истории, связанные с нашими туристами, отмечая, что казахи дружелюбны, воспитаны и щедры. Кому, скажите, не приятно слышать такие лестные эпитеты о соотечественниках за границей?" — поделился воспоминаниями Давленов.

Фото: из личного архива

Фото: из личного архива

Правда, бочка меда не обошлась без ложки дегтя. Дело в том, что визитной карточкой курорта является знаменитый Ботанический сад, насчитывающий полуторавековую историю. Здесь и гиганты-секвойи высотой с десятиэтажный дом, и японские сады с миниатюрными деревьями бонсай, и эвкалипты, и мимозы. Словом — все многообразие флоры планеты.

"За несколько часов прогулки по саду ты будто бы совершаешь путешествие по всем континентам Земли. Волшебное место", — рассказал журналист.

Увы, не все казахстанцы относятся к "волшебному" саду уважительно и бережно.

"Сегодня утром по привычке листал новости в социальных сетях. В меня выстрелил заголовок: "Туристка из Казахстана во время посещения знаменитого Батумского Ботанического сада повредила редкий бамбук, вырезав на стволе растения инициалы влюбленных". Проступок туристки вызвал естественное негодование посетителей сада. На замечания вандалка из наших краев отреагировала своеобразно – с довольным видом продолжила вырезать буквы", — поведал путешественник.

Давленов уверен в том, что не только он, но и большинство казахстанцев испытали так называемый "испанский стыд" – чувство неловкости и смущения от наблюдения за позорным поступком другого человека.

"Впрочем, это уже банальность. Наши совсем несознательные туристы ранее успели "прославиться" в Италии, нанеся надпись на стене древних Помпеев, устроив пожар на острове в Греции. Я уже промолчу о том, сколько вреда наносят историко-культурному наследию вандалы здесь, у себя, в Казахстане".

Елтай Давленов напомнил: совсем недавно в Астане отгремели V Всемирные игры кочевников, увидеть которые приехали десятки тысяч туристов из многих стран. На играх была ярко представлена самобытная и древняя культура казахов. По его мнению, такие спортивные форумы заново открывают нашу страну миру, делают ее узнаваемой, способствуют развитию туризма.

"В последние годы для выстраивания положительного имиджа Казахстана государство прилагает колоссальные усилия. И результаты налицо: наша страна стала эффективной площадкой для проведения мирных переговоров, выстроила добрососедские отношения со всеми соседями, Астану посещают лидеры мировых держав, с которыми мы говорим на равных. Президент в одном из выступлений провозгласил, что мы должны стать нацией, для которой высокая культура и образованность будут первейшим приоритетом. Казахстан устремлен в будущее. У нашего народа есть очень меткая пословица: "Бір қарын майды бір құмалақ шірітеді" (Один катышек портит целый кутырь масла). И она вполне применима к нашей туристке, начудившей в Батуми", — подытожил журналист.

Давленов надеется, что после упомянутого случая отношение грузин к казахстанцам не изменится в худшую сторону.