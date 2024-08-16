Как посетить Грузию самостоятельно и при этом хорошо сэкономить

Грузия, пожалуй, одна из лучших и безопасных стран для самостоятельных путешествий. Грузины очень гостеприимные, разговорчивые и отзывчивые люди. Корреспондент Zakon.kz побывал в Батуми и готов рассказать о своих расходах самостоятельного отдыха без услуг турагентств.

О том, что в Грузии очень красивая природа, изобилие исторических достопримечательностей и вкусная кухня, многие казахстанцы наверняка слышали не раз. Поэтому в 2024 году мы с семьей решили посетить грузинский город у Черного моря — Батуми.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Билеты - шаг №1

Шаг №1 к своей цели, который мы сделали задолго до отъезда — это покупка авиабилетов. Отдых был запланирован на август, но мы купили билеты еще в июне. Стоимость в оба конца на одного человека составила 80 тыс. тенге. Плюс еще 21 280 тенге за 20 килограммов багажа. Ручная кладь до 5 килограммов - бесплатно. Лучше за багаж оплатить заранее и уложиться в сумму, иначе в аэропорту придется выложить кругленькую сумму.

Также стоит учесть багаж по возвращению домой. Ведь мало кто сможет устоять перед грузинскими сырами, чурчхелой и лимонадами, не говоря о памятных сувенирах. В общей сложности на мою семью из четырех человек билеты из Атырау в Кутаиси и обратно из Кутаиси в Атырау обошлись в 393 тыс. тенге, включая багаж в 20 килограммов туда, и 40 - обратно.

К слову, из Атырау в Грузию перелет совершается только в одном направлении - в Кутаиси. Наш перелет из Атырау в Кутаиси занял 2 часа. Когда самолет приземлился, на часах уже было 21:35 по времени Грузии. К слову, разница во времени с нашей страной - 1 час. Если вам нужно дальше поехать в другой город, то можно воспользоваться автобусами либо такси.

В аэропорту мы сразу же разменяли несколько долларов на грузинскую национальную валюту – лари, затем купили сим-карту за 20 лари, что оказалось по нашим деньгам 3 520 тенге.

Выйдя из аэропорта, мы озаботились поисками транспорта, чтобы добраться до Батуми. Билет на автобус был 5 тысяч тенге на одного человека, а такси за салон просил 25 тыс. тенге. Так как нас было четверо, мы взяли сразу такси. 2,5 часа с ветерком, и мы на месте. Водитель по имени Иракли доставил нас в отель, который мы забронировали заранее.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Сколько стоит отель

Номер нам обошелся в 200 лари (35 200 тенге) в сутки, туда входил завтрак на четверых. Это, конечно, не то, что завтраки в отелях Турции, где все включено, но голодным точно не останетесь.

Прожили мы там 7 дней. За это время нам предстояло успеть позагорать, поплавать и устроить себе насыщенные экскурсии по достопримечательностям, которых здесь немало. Ведь город очень колоритен и "фотогеничен", в нем масса необычных зданий и красочных локаций. Недаром сюда съезжаются туристы со всего мира, в том числе люди, привыкшие к обезличенному безупречному сервису, но соскучившиеся по теплому, душевному приему.

Бесплатный пляж

В первый же день пребывания в Батуми мы посетили городской пляж, вход на который совершенно бесплатный. Заход в Черное море на городском пляже, куда мы отправились, оказался галечным. От неудобств крупной, местами ребристой гальки, нас спасали аквасоксы (специальная обувь для ходьбы по водоемам с каменистым дном - прим. ред.), без которых зайти в воду для нас, непривыкших, было просто невозможно.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

От солнца нас спасал пляжный комплект, состоящий из шезлонга и зонта за 15 лари (2640 тенге), но их можно взять и по отдельности. Раздевалка и душ бесплатные, однако на берегу нет ни одного туалета, что было очень странно. И это, пожалуй, единственный большой минус на городском пляже. Туристов тут оказалось много, и мы, конечно же, встретили здесь наших соотечественников, чему были очень рады.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Набережная очень красивая и утопает в зелени. Всюду пальмы, ели, сосны. По всему периметру расположены скамейки, платные аттракционы, велосипеды, самокаты на прокат, есть питьевая вода из специального крана. Неподалеку находится дельфинарий. Представления проходят каждый день, кроме понедельника, три раза в день. Стоимость билета 20 лари (3 520 тенге).

Заранее погуглив интересные места в городе, мы каждый день старались разнообразить свое путешествие. Передвигались по улицам пешком с помощью карт.

Брать в аренду авто не стали, так как в Батуми ПДД не соблюдаются. Водители могут проехать на красный свет светофора, выехать на встречку, пересечь двойную сплошную, словом, на дорогах происходит настоящий беспредел, а перейти ее даже по пешеходу - это настоящий квест.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Местные жители объясняют это тем, что в городе не хватает патрульных, только на один Батуми всего 12 дорожных полицейских. Но они отметили, что в Тбилиси правила дорожного движения соблюдаются жестко.

Достопримечательности Батуми

Из достопримечательностей мы решили первой посмотреть площадь Европы. Она была названа в честь вступления Аджарии (автономная республика с особым государственным статусом в составе Грузии - прим. ред.) в Ассамблею Европейских регионов, что подчеркивает близость Аджарии к Европе.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Неподалеку находится движущаяся скульптура "Али и Нино", которая повествует о любви героев романа Саида Курбана — грузинской княжны Нино и азербайджанского аристократа Али. Памятники высотой 8 метров, выполненные из стали, двигаются навстречу друг другу и сливаются в единое целое, не соприкасаясь. Свой полный цикл фигуры проходят примерно за 10 минут. Это одна из самых интересных скульптур, которая притягивает многих туристов. Все терпеливо ожидали их соприкосновения и запечатлевали этот момент на свои смартфоны.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Ночью пальмы сияют неоном, а подсветка фонтанов и отелей мерцает, как огни на новогодней елке. Одни сравнивают ночной Батуми с Лас-Вегасом, другие с Дубаем.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Сказочные цены на вкусную еду

Еда в этой стране – особая тема. Вы нигде больше не отведаете такой вкусной, но, казалось бы, обычной зелени: лука, редиса, салата и прочее.

Безусловно, после нефтяной столицы Казахстана - Атырау, цены в Грузии кажутся сказочными. Курс лари/тенге колеблется в районе 176-177 тенге. Это значит, что хинкали в популярных местах стоят 1,5 лари за штуку — то есть 264 тенге.

Сытный обед и ужин на четверых получается по-разному, в зависимости от заведения. К примеру, в кафе можно пообедать за 50-65 лари (8 800-11 400 тенге), а в ресторане за 100 лари (17 600 тенге). Расплачиваться, кстати, можно картой, что было удобно для нас. А вот такси, туры с гидами и продавцы на местных рынках принимают только наличку. Чтобы разбавить свой отдых познавательными фактами о стране и подышать горным воздухом мы решили взять пару туров, которые предлагаются здесь на каждом шагу.

Туры с гидом

Одна из поездок состояла из нескольких локаций, последняя из которых – пляж Уреки с магнитным песком. Весь этот тур, который растянулся на весь день, обошелся нам на четверых в 200 лари (35 200 тыс. тенге).

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

По дороге мы посетили дендрологический парк в 45 километрах от Батуми. Полюбовались черными аистами и розовыми фламинго, пожали лапку лемуру и обнялись с баобабом совершенно бесплатно. Огромная территория парка с банановыми и бамбуковыми рощами не оставит равнодушным никого.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Еще одна локация — это музыкальный парк. В эвкалиптовой роще расположены 37 скульптур известных грузинских и мировых певцов, композиторов, танцоров. У каждой статуи вмонтирован динамик с датчиком движения. Как только подходишь ближе, начинают играть популярные песни исполнителя.

Магнитный песок на пляже Уреки

Единственный песчаный пляж на грузинском побережье - это пляж Уреки, да и тот необычный: песок здесь непривычный - темный. Все из-за высокого содержания магнетита. Водитель-гид оставил нас здесь на 4 часа, чтобы дать возможность подольше понежиться на черном песке и поплавать в чистейшей воде с небольшими волнами.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Говорят, что магнитные пески способствуют правильной циркуляции крови, оказывают противовоспалительное и обезболивающее действие. Также они отлично подходят для людей, имеющих проблемы с органами дыхания, испытывающих гормональные расстройства, болезни кожи и суставов.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Тур в Аджарию

На следующий день мы решили взять другой тур, уже в горную Аджарию. Он также состоял из нескольких локаций, куда входили водопады, древние пешеходные каменные мосты, купание в горной воде. Наш гид щедро показывал достопримечательности, останавливался везде, где мы просили, а финалом этой поездки было застолье, с грузинскими угощениями, с бокалами вина и чачи, танцами и песнями, с прекрасными тостами. Именно здесь можно было почувствовать гостеприимность этого замечательного народа. Не обошлось и без фотосессий в национальных костюмах. Этот тур обошелся нам в 250 лари (44 тыс. тенге).

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Рыбный рынок

На пятый день своего отдыха мы посетили местный рыбный рынок. Покупатели здесь могут выбрать любой морской деликатес и там же полакомиться им. Для этого вдоль набережной расположены кафешки, где можно оставить морепродукты, который вам тут же приготовят и принесут к столу. 20 креветок для нашей семьи обошлись в 7 040 тенге, то есть одна штука креветки - за 352 лари. Плюс еще 1 лари за приготовление одной штуки креветки. Итого 20 лари за приготовление блюдо (3 520 тенге).

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Не могли пройти мы и мимо батумского рынка Boni. Помимо разнообразия продуктов, рынок привлекает своей непередаваемой атмосферой. Говорят, что некоторые туристы приходят сюда в первую очередь для того, чтобы почувствовать национальный колорит этой гостеприимной страны.

Здесь мы закупились сырами, домашним вином, изысканными специями, экзотическими фруктами, грузинским чаем и сувенирами. К примеру, 1 литр домашнего вина стоит 10-15 лари (1 760 – 2 640 тенге). Цена заводского вина – 40 лари (7 040 тенге).

Было очень приятно, что местные жители уважают казахстанцев. Каждый из продавцов старался показать свой лучший товар, сделать небольшую скидку, посоветовать оригинальные гостинцы, которые стоит забрать с собой. Хотя цены здесь были и так ощутимо низкие. Попробовать понравившийся товар — это нормальное явление в Грузии, и оно не обязывает туриста к покупке. А тем, кто хочет сэкономить, лучше приходить на рынок под конец рабочего дня — после 15:00, в это время большинство торговцев более охотно торгуются в связи с тем, что не хотят забирать домой много продукции, и иногда даже могут снизить цену вдвое.

В целом, в Батуми – очень теплый и душевный город. Здесь широкий выбор вариантов для активного времяпрепровождения. Это всевозможные катания по Черному морю, полеты на парапланах и дельтапланах, дайвинг и морская рыбалка. Тот, кто посетил однажды эту страну, захочет вернуться сюда снова.