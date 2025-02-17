Наши за рубежом: казахстанка о жизни в Индонезии

Казахстанцев можно встретить в разных уголках планеты, и Индонезия не исключение. На одном из райских островов – Бали – проживает 28-летняя Гульмира Тасыгожина. Как наша соотечественница оказалась на другом краю Земли и с чем столкнулась, она рассказала Zakon.kz.

Переезд и адаптация

Гульмира Тасыгожина родом из Северо-Казахстанской области, но долгие годы жила и работала в Астане. После замужества казахстанка вместе с супругом поступила на учебу в Индонезию. Они решили переехать и пожить за рубежом, чтобы получить новый опыт.

Фото: из личного архива Гульмиры Тасыгожиной

Их выбор пал на город Джогджакарта в центральной части острова Ява. Там у них на свет появилась дочь Аиша.

"Мы живем в Индонезии уже три года, а на Бали перебрались недавно. Сначала мы жили на острове Ява. После завершения визы мы выехали из страны и через время вновь вернулись, но уже сюда. Впервые мы были здесь как туристы, и нам очень понравилось". Гульмира Тасыгожина

По ее словам, на новом месте их встретили тепло и дружелюбно. Здесь практически нет преступности, конфликтов и агрессии, а индонезийцы всегда находятся в умиротворенном состоянии.

Фото: из личного архива Гульмиры Тасыгожиной

Интересный факт: Индонезия занимает территорию нескольких тысяч вулканических островов. Страна в Юго-Восточной Азии известна своими пляжами, могущественными вулканами, а также обитающими в джунглях комодским варанами, слонами, орангутангами и тиграми.

В новой стране казахстанка столкнулась с языковым барьером, поскольку на острове Ява все разговаривают на индонезийском. Но, несмотря на трудности перевода, местные жители пытались понять их и помочь чем могли.

"Когда мы только переехали в Индонезию, я была в положении. У меня первая часть беременности проходила в Казахстане, вторая уже здесь, и роды, соответственно, тоже. По приезде нам с мужем нужно было найти роддом и жилье. Это все было одновременно. Было трудно общаться с людьми, не зная языка. Ведь нужно было уточнять детали. Тогда очень много местных жителей нам помогали". Гульмира Тасыгожина

Она отмечает, что на острове Ява все разговаривают на индонезийском, а на Бали – на английском. Сейчас пара в совершенстве владеет индонезийским и английским языками. После завершения университета супруги решили остаться в Индонезии еще на пару лет.

"Мы с мужем хотим еще пожить за рубежом и попутешествовать по тропическим островам. Сама я по профессии искусствовед, здесь окончила магистратуру. В будущем хочу стать профессором и преподавать в вузе, но уже в Казахстане. На Бали работаю в сфере образования, иногда в качестве хобби помогаю молодым студентам поступить на грант за границу", – делится Тасыгожина.

Фото: из личного архива Гульмира Тасыгожиной

Возвращение в Казахстан

Вспоминая время до переезда, наша собеседница признается, что тоскует по Казахстану, особенно по родным и близким людям.

"Конечно, я скучаю по родным краям, особенно по людям, которые остались в Казахстане. Именно не хватает человеческих и родственных связей. Хотелось бы, чтобы наша дочь росла и впитывала нашу культуру. Поэтому в Казахстан мы приезжаем раз в год, чаще всего летом. Чтобы легче было проходить акклиматизацию с ребенком. Также здесь связь со страной – у нас есть сообщество казахстанцев, особенно их много на острове Ява. Там посольство Казахстана часто организовывает мероприятия. Например, на Наурыз мы всегда собираемся с нашими соотечественниками. Также поддерживаем контакт с друзьями из стран СНГ, с которыми познакомились еще до переезда в Индонезию", – рассказывает казахстанка.

Вместе с тем супруги интегрировались и в местное общество. Они отмечают, что индонезийцы доброжелательно относятся к казахам и всегда улыбчивы. А на Бали никогда не увидишь, что люди ссорятся в очереди или на дорогах.

Фото: из личного архива Гульмиры Тасыгожиной

Будни на Бали

Говоря о жизни в стране, Тасыгожина отмечает, что экономика в Индонезии достаточно слабая. Средняя заработная плата достигает 200 тыс. тенге в зависимости от региона, в некоторых она составляет 100 тыс. тенге.

"Здесь небольшие заработки и расходы, соответственно, тоже. В месяц на продукты у нас уходит 100-150 тыс. тенге, на транспорт 30 тыс. тенге, а за жилье мы оплачиваем 200 тыс. тенге. Заработок выходит чуть выше, чем в Казахстане, но не значительно". Гульмира Тасыгожина

Фото: из личного архива Гульмира Тасыгожиной

Казахстанка назвала главные плюсы страны:

в школах и садиках обязательное изучение языков;

благоприятная погода, рядом Индийский океан;

климат положительно влияет на здоровье, меньше заболеваний;

изобилие фруктов.

Соотечественница перечислила и минусы:

антисанитария;

пробки, особенно в Джогджакарте и Бали;

сезон дождей и непродуманные ливневые системы;

не хватает нашей культуры и казахского языка.

Интересный факт: раз год в стране празднуют балийский Новый год – Ньепи или День Тишины. В этот день запрещено включать свет, находиться на улице, шуметь и работают только больницы. В 2025 году его будут праздновать 29 марта, праздник выпадает на разные дни, но в основном приходится на март.



Фото: из личного архива Гульмиры Тасыгожиной

В будущем семейная пара планирует вернуться в Казахстан. А сейчас они наслаждаются жизнью в теплой стране, параллельно получая знания и навыки. Казахстанцы отмечают, что этот этап их жизни наполнен открытием красивых мест, позитивом и радостью от возможностей, которые дарит им эта страна.