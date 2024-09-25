Ипотечная афера: мошенница заработала более 55 млн тенге в Астане

Астанчанку приговорили к трем годам лишения свободы за мошенничество в сфере ипотечного кредитования, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в столичной прокуратуре, жительница города, представляясь сотрудником банка, распространила среди знакомых информацию о возможности оказания ею помощи в приобретении ипотечного жилья без первоначального взноса через АО "Отбасы банк".

"К примеру, виновная предложила знакомой приобрести трехкомнатную квартиру в ипотеку, находящуюся в аресте у банка второго уровня и реализуемую на торгах. Для участия в торгах запросила 630 тыс. тенге. Спустя время сообщила о необходимости внесения 11 млн тенге для открытия счета с целью последующего оформления ипотеки", – говорится в сообщении, распространенном 25 сентября 2024 года.

Таким образом, по данным городской прокуратуры, под аналогичными предлогами астанчанка "вводила в заблуждение знакомую, злоупотребляя доверием, завладела обманным путем денежными средствами размере на общую сумму свыше 14 млн тенге".

"В результате ее преступных действий 22 потерпевшим причинен материальный ущерб в размере свыше 55 млн тенге. Виновная осуждена к трем годам лишения свободы. Гражданский иск потерпевших удовлетворен. Приговор суда не вступил в законную силу". Прокуратура Астаны

Прокуратура призывает граждан обращаться лишь в уполномоченные организации и предупреждает, что за совершение мошенничества предусмотрена уголовная ответственность до 10 лет с конфискацией имущества.

Материал по теме Двухкомнатную квартиру казахстанца обманом продали за 100 тысяч тенге

О том, сколько стоят самые дорогие квартиры в Казахстане, можете узнать здесь.