"Помогу с документами": в Атырау осудили мошенницу за аферу на 4,8 млн тенге

В Атырау вступил в законную силу приговор женщине, осужденной за мошенничество, сообщает Zakon.kz.

Как установили следствие и суд, она под предлогом содействия в решении различных вопросов обманом завладела деньгами двух человек. Одному потерпевшему женщина пообещала помочь с досрочным восстановлением водительского удостоверения, получив 2,5 млн тенге. Другой потерпевшей она пообещала продлить срок действия водительских прав, оформить вид на жительство иностранцу и попросила деньги якобы на поездку в Актау. Однако взятые на себя обязательства выполнять не собиралась.

Общий ущерб потерпевшим составил 4,8 млн тенге. Суд назначил женщине наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы.

После вступления приговора в законную силу осужденную поставили на учет в службу пробации Атырау. В ДУИС напомнили жителям о необходимости пользоваться только законными способами получения государственных услуг и призвали не доверять посредникам, обещающим за деньги "решить вопрос".

Ранее сообщалось, что обманутая мошенниками пенсионерка освободила свою уютную двушку в центре Алматы.