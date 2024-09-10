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В какие неприятности попадают иностранные гости Игр кочевников, рассказали в полиции Астаны

Игры кочевников, Астана, полиция, иностранцы, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 14:19 Фото: ДП Астаны
В пресс-службе Департамента полиции Астаны рассказали о случаях, когда требовалась помощь иностранцам, приехавшим в столицу на Всемирные игры кочевников, сообщает Zakon.kz.

Например, в аэропорту группу иностранцев встречали волонтеры, которые проводили их в регистрационный центр, а затем в гостиницу. В суматохе один из гостей, прибывший из Индии, потерял свой рюкзак. Пропажу он обнаружил уже в гостинице. С момента получения сообщения сотрудники столичной полиции начали поиски. И при просмотре камер видеонаблюдения оперативники установили, что ручная кладь осталась в салоне автобуса. В результате рюкзак нашли и передали владельцу.

"Другой инцидент произошел с гражданином Индии из Нью-Дели, который прибыл в составе делегации из США. Во время визита он потерял дорогостоящий телефон, содержащий важную для работы информацию. Обратившись к сотрудникам полиции, он был приятно удивлен их быстрой реакцией. Полицейские нашли и вернули телефон в течение короткого времени", – рассказали в ДП Астаны.

Как сам гражданин Индии, так и его коллеги из американской делегации выразили благодарность полиции за их профессионализм.

"К моему счастью, я наткнулся на сотрудников полиции, которые оказались рядом. Они помогли мне найти и вернуть телефон всего за 40 минут, тем самым обеспечив мне душевное облегчение для продолжения моего пребывания в этой замечательной стране и столице. Я очень рад, спасибо!" – выразил благодарность гражданин Индии.

Еще один случай произошел со спортсменом-борцом из Словакии. Он приехал на соревнования и оставил две сумки на скамейке в тренировочном зале, одна из которых принадлежала его другу. Затем он покинул зал, чтобы участвовать в церемонии открытия игр. Вернувшись после мероприятия, он обнаружил, что одна из сумок исчезла.

"Сразу после получения информации о пропаже сотрудники столичной полиции приступили к оперативным действиям. Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили, что спортсмены из Кыргызстана по ошибке забрали сумку, перепутав ее со своими вещами. Связавшись с кыргызскими спортсменами, полицейские вскоре вернули сумку владельцу", – сообщили в полиции.

Спортсмен выразил благодарность сотрудникам за оперативность.

Отметим, что 8 сентября в этноауле военнослужащие Национальной гвардии Казахстана помогли иностранцу, потерявшему свою дочь во время Всемирных игр кочевников.

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