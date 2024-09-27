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Как Казахстан и Узбекистан развивают предпринимательское образование для роста экономики

Флаги Узбекистана и Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 21:04 Фото: Министерство обороны РК
В 2021 году на каждого сотрудника компаний Большой четверки (KPMG, EY, PwC, Deloitte) приходилось от $127 до $145 тыс. годовой выручки, что требует не только профессиональных знаний, но и развитых навыков soft skills, таких как стрессоустойчивость.

Как пишет Kursiv Media, одним из ключевых методов отбора в Big4 является ситуационное интервью, где кандидат решает проблемные задачи, задавая вопросы для уточнения.

Навык правильной постановки вопросов важен и для предпринимателей. В США этому учат со школьных лет, включая программы, как в Pennsylvania Governor’s School for Global Entrepreneurship (PGSGE), где старшеклассников учат критическому мышлению, командной работе и презентациям.

Предпринимательское образование нацелено на обучение созданию и ведению бизнеса. Оно помогает развивать навыки в различных областях, таких как экономика, финансы и технологии. В странах Центральной Азии это образование отстает на 20-30 лет. Казахстан и Узбекистан сталкиваются с нехваткой квалифицированных кадров, таких как инженеры, что замедляет развитие бизнеса.

Несмотря на цифровые успехи Казахстана, Узбекистан только начинает восстанавливать экономику после периода изоляции. Однако с 2016 года в Узбекистане наметился прогресс, хотя система бизнес-образования все еще отстает от потребностей экономики.

"Все зависит от того, как понимать термин "развит". Безусловно, по сравнению с периодом до 2016 года бизнес-образование в Узбекистане претерпело серьезные изменения, преимущественно позитивные. Однако от потребностей бурно и динамично развивающегося бизнеса система бизнес-образования пока, конечно, отстает. Но делается очень многое", – говорит Равшан Назаров, кандидат философских наук, доцент Ташкентского филиала Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.

Эксперты считают, что внедрение предпринимательского образования может стать решением многих проблем в регионе. Президент Казахстана также высказывался на эту тему: "Мы должны переориентировать всю систему профессионального образования на формирование компетенций, востребованных на рынке труда. Ставка будет сделана на подготовку новой волны предпринимателей. Поэтому предмет "Основы предпринимательства" должен изучаться на всех уровнях образования – от школ до вузов".

Важна также системная поддержка бизнес-образования. Географические, культурные и экономические особенности играют важную роль в развитии бизнеса в Центральной Азии. Эксперты отмечают, что "система общества с ее экономическими, социальными, культурными аспектами" оказывает влияние на развитие предпринимательства.

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