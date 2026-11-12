"Самрук-Қазына" работает в штатном режиме – заявление компании

АО "Самрук-Қазына" и компании группы фонда продолжают свою деятельность в штатном режиме. С таким заявлением выступила пресс-служба компании после задержания по подозрению в коррупции председателя правления Нурлана Жакупова, сообщает Zakon.kz.

Согласно официальной публикации, размещенной в Telegram-канале:

"Все обязательства перед инвесторами, кредиторами, международными финансовыми институтами и деловыми партнерами сохраняют свою силу и исполняются в соответствии с условиями действующих соглашений".

Также говорится и о том, что инвестиционные проекты и стратегические программы фонда продолжают реализовываться в соответствии с утвержденными планами.

"Фонд сохраняет финансовую и институциональную устойчивость, продолжает выполнять свои стратегические функции и остается надежным партнером для казахстанских и международных инвесторов. АО "Самрук-Қазына" подтверждает неизменность своих обязательств и приверженность долгосрочному сотрудничеству со всеми партнерами". АО "Самрук-Қазына"

О задержании руководителей АО "Самрук-Қазына" Нурлана Жакупова и АО "НК "КТЖ" Елжаса Отыншиева сообщили ранее в Комитете национальной безопасности. Известно, что их подозревают в совершении коррупционного преступления.

После в АО "Самрук-Қазына" уточнили, что в настоящее время уполномоченными органами проводятся соответствующие следственные действия.

"Фонд оказывает всестороннее содействие правоохранительным органам, обеспечивая необходимое взаимодействие и предоставление запрашиваемой информации и материалов в рамках действующего законодательства Казахстана", – заключили в крупнейшим государственным инвестиционным холдинге Казахстана.