"Самрук-Қазына" работает в штатном режиме – заявление компании
Согласно официальной публикации, размещенной в Telegram-канале:
"Все обязательства перед инвесторами, кредиторами, международными финансовыми институтами и деловыми партнерами сохраняют свою силу и исполняются в соответствии с условиями действующих соглашений".
Также говорится и о том, что инвестиционные проекты и стратегические программы фонда продолжают реализовываться в соответствии с утвержденными планами.
"Фонд сохраняет финансовую и институциональную устойчивость, продолжает выполнять свои стратегические функции и остается надежным партнером для казахстанских и международных инвесторов. АО "Самрук-Қазына" подтверждает неизменность своих обязательств и приверженность долгосрочному сотрудничеству со всеми партнерами".АО "Самрук-Қазына"
О задержании руководителей АО "Самрук-Қазына" Нурлана Жакупова и АО "НК "КТЖ" Елжаса Отыншиева сообщили ранее в Комитете национальной безопасности. Известно, что их подозревают в совершении коррупционного преступления.
После в АО "Самрук-Қазына" уточнили, что в настоящее время уполномоченными органами проводятся соответствующие следственные действия.
"Фонд оказывает всестороннее содействие правоохранительным органам, обеспечивая необходимое взаимодействие и предоставление запрашиваемой информации и материалов в рамках действующего законодательства Казахстана", – заключили в крупнейшим государственным инвестиционным холдинге Казахстана.