Опасная погода: штормовое предупреждение объявлено в Астане, Шымкенте и 12 областях

В Астане, Шымкенте и 12 областях Казахстана на 29 сентября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На большей части Улытауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Жезказгане сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Карагандинской области ожидается туман. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, юге, востоке Акмолинской области ожидается туман.

На западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность.

На востоке, в центре Абайской области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, юге Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, восточный, порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области сохраняются заморозки 2 градуса. На севере области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ночью на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса. Сохранится высокая пожарная опасность.

Днем в центре, на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, ночью в центре, на востоке области 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, в центре, на востоке области 25 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе области высокая пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, днем на западе области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный, на севере, востоке области порывы 15-20, днем в районе Алакольских озер 23-28 м/с.

На севере, западе, в центре Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, временами порывы 23-28 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Туркестане утром и днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, порывы 15-20, временами 23 м/с. Сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

В Шымкенте ожидается ветер северо-восточный, порывы 15- 20 м/с. Сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

На юге, в центре Костанайской области сохранится высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, днем на западе, юго-востоке, в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Актау ожидается ветер восточный, юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане ночью и утром ожидается туман.

Ранее РГП "Казгидромет" предоставило прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана в воскресенье, 29 сентября 2024 года. Подробнее можно узнать здесь.

