Заморозки, шквал и грозы: в Астане и 12 областях объявлено штормовое предупреждение

В Астане, Шымкенте и 12 областях Казахстана на 4 сентября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на юге, востоке Атырауской области ожидается гроза. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центре, на северо-востоке области высокая пожарная опасность. В Атырау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере Карагандинской области ожидается временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер западный, юго-западный порывы 15-20 м/с. На западе области сохранится высокая пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза, град, шквал. Ветер западный, юго-западный порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Улытауской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный днем порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ветер западный, юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 15-20 м/с. Ночью на востоке области сохранятся заморозки 2 градуса.

Днем на северо-западе Абайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный на западе, в центре области 15-20 м/с. На западе, северо-западе, юге, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-западный, северный днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохранится высокая пожарная опасность. В Костанае днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный днем порывы 15-20 м/с.

На большей части Туркестанской области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Туркестане сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

В Шымкенте сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.



На севере, востоке, юге Акмолинской области временами ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау днем ожидается гроза.

В Астане днем ожидается временами сильный дождь

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на северо-западный днем на севере области 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохранится высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ветер северо-восточный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, севере ожидается высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная высокая пожарная опасность. В Уральске ожидается высокая пожарная опасность.

5 сентября днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза, ветер северо-западный в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23 м/с. 4-5 сентября на большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе 4-5 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики опубликовали консультативный прогноз на сентябрь 2024 года. Какая погода ожидает казахстанцев в первый месяц осени можно узнать здесь.

