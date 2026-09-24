Землетрясение произошло в Каспийском море

Сегодня, 24 сентября 2026 года, в Каспийском море произошло землетрясение, сообщает Zakon.kz.

По данным Республиканского центра сейсмологической службы Азербайджана, магнитуда землетрясения составила 3,1.

Очаг находился на глубине около 15 км.

Также сегодня в Мангистау во время проведения учений Военно-морских сил Вооруженных Сил при выполнении учебно-боевой задачи на побережье Каспийского моря в связи с резким ухудшением метеорологических условий и усилением ветра 19 военнослужащих были унесены в море. По данным Минобороны, зафиксирована гибель 9 военнослужащих, трое спасены, в том числе один госпитализирован, ведутся поиски остальных.

В Генпрокуратуре заявили, что по факту гибели военнослужащих во время учений в Актауском гарнизоне возбуждено и расследуется уголовное дело, создана оперативно-следственная группа.

Позже стало известно в стране создана Правительственная комиссия по расследованию причин гибели военнослужащих в Мангистауской области. Ее возглавил Канат Бозумбаев.