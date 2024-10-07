Пропаганда суицидов в интернете: генпрокурор сделал заявление

Генеральный прокурор РК Берик Асылов рассказал о ходе расследования массовых самоубийств подростков, сообщает Zakon.kz.

По его информации, за пропаганду самоубийства в интернете прокуратурой начато три досудебных расследования по ст. 313-1 УК – Пропаганда самоубийства.

"Поручил расследовать уголовные дела спецпрокурорам. Будут проверены участники и администраторы нескольких Telegram-каналов касательно контента, толкнувшего детей на суицид. Проведем необходимые следственные действия, назначим ряд экспертиз", – написал Асылов в X.

Кроме того, МВД поручено проверить все факты суицидов в стране на наличие признаков ст. 313-1 УК.

"Ход расследований мною взят на личный контроль. Проверим другие соцсети на наличие публикаций, имеющих признаки ст. 313-1 УК. По зарубежным сайтам, пропагандирующим суицид, будут направлены международные поручения для оказания правовой помощи. В ходе расследования рассмотрим вопрос о необходимости внесения изменений в действующее законодательство", – резюмировал генпрокурор.

3 октября 2024 года прокуратура Алматы сообщила о выявлении Telegram-канала с командами суицидальной направленности. 6 октября генеральный прокурор Берик Асылов рассказал, что они проверили сомнительные сайты и начали играть со злоумышленниками вместо детей.