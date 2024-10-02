Снежные вершины и чистая вода в реках: иностранцы оценили ролик с видами алматинских гор

Роликом он поделился с подписчиками в Instagram.

В комментариях работой фотографа восхитились не только казахстанцы, но и иностранные пользователи:

– Как умно с вашей стороны уловить контраст между теплыми осенними красками деревьев и ледяными горами. В фотографии всегда достигаешь больших результатов.

– Говорят, художник не может подвести, быть им – успех. Ваша работа великолепна.

– Рада лицезреть это своими глазами в реальной жизни.

– Завораживающая красота, какие краски!