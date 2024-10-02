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Снежные вершины и чистая вода в реках: иностранцы оценили ролик с видами алматинских гор

Иностранцы оценили видеоролик осенних алматинских гор, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 21:30 Фото: Instagram/dots_foto
2 октября известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко опубликовал видео осенних алматинских гор, сообщает Zakon.kz.

Роликом он поделился с подписчиками в Instagram.


"Успел запечатлеть быстротечные моменты золотой осени в наших горах. Красно-желтые деревья, снежные вершины и чистая вода в реках – красивая прощальная пора! Скоро придут первые морозы, природа приготовится к зимнему сну", – подписал пост Доценко.

В комментариях работой фотографа восхитились не только казахстанцы, но и иностранные пользователи:

– Как умно с вашей стороны уловить контраст между теплыми осенними красками деревьев и ледяными горами. В фотографии всегда достигаешь больших результатов.

– Говорят, художник не может подвести, быть им – успех. Ваша работа великолепна.

– Рада лицезреть это своими глазами в реальной жизни.

– Завораживающая красота, какие краски!


Ранее известный фотограф показал, как зима встретилась с осенью в горах Алматы.

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