Снежные вершины и чистая вода в реках: иностранцы оценили ролик с видами алматинских гор
Фото: Instagram/dots_foto
2 октября известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко опубликовал видео осенних алматинских гор, сообщает Zakon.kz.
Роликом он поделился с подписчиками в Instagram.
"Успел запечатлеть быстротечные моменты золотой осени в наших горах. Красно-желтые деревья, снежные вершины и чистая вода в реках – красивая прощальная пора! Скоро придут первые морозы, природа приготовится к зимнему сну", – подписал пост Доценко.
В комментариях работой фотографа восхитились не только казахстанцы, но и иностранные пользователи:
– Как умно с вашей стороны уловить контраст между теплыми осенними красками деревьев и ледяными горами. В фотографии всегда достигаешь больших результатов.
– Говорят, художник не может подвести, быть им – успех. Ваша работа великолепна.
– Рада лицезреть это своими глазами в реальной жизни.
– Завораживающая красота, какие краски!
Ранее известный фотограф показал, как зима встретилась с осенью в горах Алматы.
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