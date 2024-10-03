Названа дата начала отопительного сезона в Алматы

В Алматы отопление в социальных объектах подключат с 7 октября 2024 года. По данным городского акимата, тепло в домах появится раньше положенного срока, сообщает Zakon.kz.

В акимате уточнили:

"С 7 по 11 октября в Алматы планируется подключение объектов к центральному отоплению".

В первую очередь тепло поступит в социальные учреждения, такие как детские сады, школы и медико-социальные объекты.

"На данный момент готовность к отопительному сезону составляет 99%", – подчеркнули в ведомстве.



Примечательно, что отопительный сезон в городе обычно начинается с 15 октября, когда среднесуточная температура наружного воздуха опускается до +8 градусов или ниже на протяжении пяти суток.



В 2023 году отопление в городе начали подключать с 10 октября.

Подключение тепла происходит поэтапно:

социальные объекты (детские сады, школы, медицинские учреждения);

жилые дома, общежития, гостиницы;

административные здания, учебные заведения, театры;

прочие здания.

30 сентября 2024 года в Министерстве энергетики заявляли, что отопительный сезон уже начался в Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской областях и Астане. С 1 октября отопительный сезон запустили в Абайской, Актюбинской и Карагандинской областях.

По данным РГП "Казгидромет", на 3 октября в 13 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Подробнее ознакомиться с прогнозом синоптиков можно по этой ссылке.