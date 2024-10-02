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Туман и ливень с грозой: в 13 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 20:07 Фото: pixabay
В 13 областях Казахстана на 3 октября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью в горных районах Алматинской области ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег). На западе, юге области гроза. Ветер юго-западный на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер восточный, северо-восточный днем на севере области 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Абайской области ожидается высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее сохранится высокая пожарная опасность.

Днем на востоке Западно-Казахстанской области ветер восточный порывы 15-20 м/с. На севере области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на западе, юге, в центре Мангистауской области ожидаются временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный днем на востоке области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Актау утром и днем временами ожидаются сильный дождь, гроза. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Костанайской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный на юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохранится высокая пожарная опасность. На юго-западе области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске сохранится высокая пожарная опасность.

В Атырауской области ожидается ветер восточный днем на севере, юге области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохранится чрезвычайная пожарная опасность

Днем на юге Туркестанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем на юге области 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Шымкенте сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Туркестане сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

В Улытауской области ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области ожидается ветер северо-восточный на юге, в центре области порывы 15-20 м/с. На севере, северо-востоке области сохранится высокая, на большей части области чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе сохранится высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20, на юге области временами 23 м/с. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. Ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный утром и днем на западе, юго-востоке области порывы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что ливни и снегопады надвигаются на Казахстан.

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