Названа дата начала отопительного сезона в Алматы

С 9 октября 2026 года в Алматы начнется подключение к центральному отоплению жилых домов, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в акимате южной столицы, в связи с резким понижением температуры воздуха в Алматы по поручению акима города Дархана Сатыбалды принято решение начать отопительный сезон раньше обычного.

"С 9 октября в Алматы начнется подключение к центральному отоплению. В первую очередь тепло подадут на социальные объекты – в детские сады, школы и медицинские учреждения", – сообщили в Управлении энергетики и водоснабжения г. Алматы.

Подключение жилых домов планируется начать с 10 октября. После подачи тепла на входе в дом специалисты КСК и ОСИ проведут регулировку внутридомовых систем – спустят воздух из радиаторов и стояков, настроят давление и обеспечат равномерный прогрев квартир.

Отмечается, что ТОО "Алматинские тепловые сети" завершило подготовку к зимнему периоду. Для быстрого реагирования на возможные неполадки сформирован аварийный запас материалов и оборудования. В отопительный сезон 2026-2027 годов дежурить будут 16 аварийных и ремонтных бригад – всего 220 специалистов и 56 единиц техники.

Как сохранить тепло в квартире до старта отопительного сезона

Эксперты отмечают: источником холода могут быть даже самые современные пластиковые окна – в том случае, если резиновые уплотнители растянулись от времени. Конечно, уладить эту проблему легко. Достаточно попросту заменить прокладки и проверить работоспособность оконной фурнитуры.

Следует также проверить входную дверь на наличие сквозняков и вентиляционные решетки на отсутствие препятствий для нормальной циркуляции воздуха. Последнее крайне важно для поддержания здорового микроклимата в герметично закрытой квартире.

Наконец, перед подачей отопления убедитесь в том, что теплый воздух будет свободно циркулировать по комнатам. Поток ничего не должно блокировать. Например, плотные шторы до пола или декоративные экраны на батареях могут стать серьезным препятствием, мешая теплу равномерно распространяться по помещению. На время отопительного сезона шторы лучше отодвинуть или укоротить, а экраны убрать.

Укрепляем иммунитет и пополняем аптечку

Укрепление столь необходимой сейчас защиты организма начинается с правильного режима.

Он включает:

здоровый сон;

регулярную физическую активность;

богатый витаминами рацион питания.

По словам заместителя директора по лечебной работе Центральной городской клинической больницы Мереке Мустафиной, особый приоритет имеет витамин C. При отсутствии аллергии полезно использовать растительные средства – малина, шиповник, квашеная капуста и клюква содержат высокую концентрацию этого витамина. Для профилактики также подходит полоскание горла отваром ромашки.

Что до аптечки, пригодятся:

индукторы интерферонов;

растворы для промывания носа;

аскорбиновая кислота и витамин D.

Напомним, что ранее аким Алматы Дархан Сатыбалды провел совещание по готовности города к отопительному и зимнему периоду.