#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
454.98
509.53
5.37
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
454.98
509.53
5.37
Статьи

Названа дата начала отопительного сезона в Алматы

Батареи, отопление, теплоснабжение, тепло, система отопления, отопительная система, отсутствие отопления, холодные батареи, радиатор, радиатор отопления, радиаторы отопления, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 13:34 Фото: freepik
С 9 октября 2026 года в Алматы начнется подключение к центральному отоплению жилых домов, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в акимате южной столицы, в связи с резким понижением температуры воздуха в Алматы по поручению акима города Дархана Сатыбалды принято решение начать отопительный сезон раньше обычного.

"С 9 октября в Алматы начнется подключение к центральному отоплению. В первую очередь тепло подадут на социальные объекты – в детские сады, школы и медицинские учреждения", – сообщили в Управлении энергетики и водоснабжения г. Алматы.

Подключение жилых домов планируется начать с 10 октября. После подачи тепла на входе в дом специалисты КСК и ОСИ проведут регулировку внутридомовых систем – спустят воздух из радиаторов и стояков, настроят давление и обеспечат равномерный прогрев квартир.

Отмечается, что ТОО "Алматинские тепловые сети" завершило подготовку к зимнему периоду. Для быстрого реагирования на возможные неполадки сформирован аварийный запас материалов и оборудования. В отопительный сезон 2026-2027 годов дежурить будут 16 аварийных и ремонтных бригад – всего 220 специалистов и 56 единиц техники.

Как сохранить тепло в квартире до старта отопительного сезона

Эксперты отмечают: источником холода могут быть даже самые современные пластиковые окна – в том случае, если резиновые уплотнители растянулись от времени. Конечно, уладить эту проблему легко. Достаточно попросту заменить прокладки и проверить работоспособность оконной фурнитуры.

Следует также проверить входную дверь на наличие сквозняков и вентиляционные решетки на отсутствие препятствий для нормальной циркуляции воздуха. Последнее крайне важно для поддержания здорового микроклимата в герметично закрытой квартире.

Наконец, перед подачей отопления убедитесь в том, что теплый воздух будет свободно циркулировать по комнатам. Поток ничего не должно блокировать. Например, плотные шторы до пола или декоративные экраны на батареях могут стать серьезным препятствием, мешая теплу равномерно распространяться по помещению. На время отопительного сезона шторы лучше отодвинуть или укоротить, а экраны убрать.

Укрепляем иммунитет и пополняем аптечку

Укрепление столь необходимой сейчас защиты организма начинается с правильного режима.

Он включает:

  • здоровый сон;
  • регулярную физическую активность;
  • богатый витаминами рацион питания.

По словам заместителя директора по лечебной работе Центральной городской клинической больницы Мереке Мустафиной, особый приоритет имеет витамин C. При отсутствии аллергии полезно использовать растительные средства – малина, шиповник, квашеная капуста и клюква содержат высокую концентрацию этого витамина. Для профилактики также подходит полоскание горла отваром ромашки.

Что до аптечки, пригодятся:

  • индукторы интерферонов;
  • растворы для промывания носа;
  • аскорбиновая кислота и витамин D.

Напомним, что ранее аким Алматы Дархан Сатыбалды провел совещание по готовности города к отопительному и зимнему периоду.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Корреспондент
Читайте также
Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги
14:27, Сегодня
Минфин планирует вдвое сократить проверки бизнеса
Батареи, отопление, теплоснабжение, тепло, система отопления, отопительная система, отсутствие отопления, холодные батареи
09:05, 03 октября 2024
Названа дата начала отопительного сезона в Алматы
Батареи, отопление, теплоснабжение, тепло, система отопления, отопительная система, отсутствие отопления, холодные батареи, радиатор, радиатор отопления, радиаторы отопления
11:26, 07 октября 2025
Отопительный сезон в Алматы начнется раньше – названа дата
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Андрей Разин на тренерском мостике &quot;Металлурга&quot;
14:22, Сегодня
"Металлург" Михайлиса и Орехова отстранил от работы главного тренера Разина
Фарерские острова на общем фото
14:09, Сегодня
Опубликован приблизительный стартовый состав Фарерских островов на матч с Казахстаном
Оразбек Асылкулов (в красном) в бою против Чан Дон Хвана на Азиаде
13:47, Сегодня
"2 золотые могут сыграть плохую службу": Омурзаков о неудачной подготовке к Азиаде в боксе
&quot;Это потрясающе&quot;: Макс Ферстаппен дал оценку команде после дебютной победы в этом сезоне
13:39, Сегодня
"Это потрясающе": Макс Ферстаппен дал оценку команде после дебютной победы в этом сезоне
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: