События

Редкое чудо природы: тянь-шаньский медведь проснулся раньше и попал на видео в Алматинской области

тянь-шанский бурый медведь в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2026 09:37 Фото: Instagram/zhongar_alatau_kz
Жонгар-Алатауский государственный национальный природный парк (ГНПП) 21 апреля 2026 года поделился редкими, первыми в 2026 году кадрами с проснувшимся после зимней спячки тянь-шаньским бурым медведем, сообщает Zakon.kz.

В нацпарке его называют редким чудом природы.

"С помощью фотоловушек, установленных на территории парка, удалось зафиксировать первую весеннюю встречу с тянь-шаньским бурым медведем. Если в 2025 году животное попало в объектив фотоловушки 14 марта, то в 2026 году – уже 5 марта. Это свидетельствует о том, что весна в 2026 году наступила раньше. Тянь-шаньский бурый медведь – один из редких и охраняемых видов, поэтому такие наблюдения и моменты имеют особую ценность для природы", – отмечают в ГНПП.

Тянь-шаньский бурый медведь занесен в Международную Красную книгу и Красную книгу РК.

13 апреля Катон-Карагайский нацпарк поделился свидетельством того, что там уже проснулся бурый медведь.

Ирина Капитанова
